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    Steam Kış İndirimleri ne zamana kadar devam edecek? İşte indirimli oyunlar

    Hürriyet Haber
    22.12.2017 - 10:47 | Son Güncelleme:

    Steam, kış indirimlerini başlattı ve kullanıcılara birçok oyun uygun fiyatla sunuldu. Humble Bundle, GoG ve Uplay gibi dağıtıcı firmaların oyunlar için sunduğu kampanyalar sonrası Valve'da, her yıl düzenledikleri uygun fiyatla oyun sunma işlemlerine başladı.

    Humble Bundle, GoG ve Uplay gibi dağıtıcı firmalar, geçtiğimiz günlerde oyunlar için kampanyalar sunmaya başlamıştı. Bu olayları takip eden Valve'da, Steam Kış İndirimleri'ni başlattı. 4 Ocak tarihine kadar sürecek bu indirim dönemi içerisinde yılın oyunlarına bazı ödüller de verilecek. 

    Steam Kış İndirimleri ne zamana kadar devam edecek İşte indirimli oyunlar

    İndirim dönemi kapsamında, Hellblade, Inside, Shadow of War, Metal Gear Solid serisi, Counter-Strike Global Offensive gibi binlerce %90'lara varan indirimlerle sunuldu. 21 Aralık- 4 Ocak tarihleri arasında sürecek olan Steam'in kış indirimleri döneminde, her gün bir yılın oyunu adayı sunulacak ve kullanıcılar oy verecek. İndirimleri başladığı ilk günde yani bugünün ilk oyun adayı ise "tercihler Önemlidir". 

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