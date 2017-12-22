Steam Kış İndirimleri ne zamana kadar devam edecek? İşte indirimli oyunlar

Humble Bundle, GoG ve Uplay gibi dağıtıcı firmalar, geçtiğimiz günlerde oyunlar için kampanyalar sunmaya başlamıştı. Bu olayları takip eden Valve'da, Steam Kış İndirimleri'ni başlattı. 4 Ocak tarihine kadar sürecek bu indirim dönemi içerisinde yılın oyunlarına bazı ödüller de verilecek.

İndirim dönemi kapsamında, Hellblade, Inside, Shadow of War, Metal Gear Solid serisi, Counter-Strike Global Offensive gibi binlerce %90'lara varan indirimlerle sunuldu. 21 Aralık- 4 Ocak tarihleri arasında sürecek olan Steam'in kış indirimleri döneminde, her gün bir yılın oyunu adayı sunulacak ve kullanıcılar oy verecek. İndirimleri başladığı ilk günde yani bugünün ilk oyun adayı ise "tercihler Önemlidir".