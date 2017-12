Steam Kış indirimleri devam ediyor

2017’nin bitmesiyle birlikte birçok platform indirimlere başladı. İndirimlere başlayan platformlardan biride Steam. Birçok oyunda yüzde 50’lere varan indirimler söz konusu. 4 Ocak'a kadar sürecek olan kış etkinliğinde indirime giren 10 oyunu sizler için seçtik;

Conarium: 31 15,50

Hellblade: Senua's Sacrifice: 49 36,75

Left 4 Dead 2: 31 3,10

Garry's Mod: 18 9

The Witcher 3: Wild Hunt Game Of The Year Edition: 74,99 29,99

Arma 3: 99,99 TL'den 33,99 TL'ye

PAYDAY 2 Ultimate Edition: 173 TL'den 39,37 TL'ye

Portal 2: 31 TL'den 3,10 TL'ye

Tom Clancy's Rainbow Six Siege: 26 TL'den 15,60 TL'ye

Grand Theft Auto V (GTA V): 179 TL'den 71,60 TL'ye