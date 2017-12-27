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    Steam Kış indirimleri devam ediyor

    Hürriyet Haber
    27.12.2017 - 13:17 | Son Güncelleme:

    Dünyanın en büyük oyun platformlarından biri olan Steam’de, kış indirimleri etkinliği devam ediyor. Etkinlik kapsamında birçok oyun indirime girdi. İşte o oyunlar…

    2017’nin bitmesiyle birlikte birçok platform indirimlere başladı. İndirimlere başlayan platformlardan biride Steam. Birçok oyunda yüzde 50’lere varan indirimler söz konusu. 4 Ocak'a kadar sürecek olan kış etkinliğinde indirime giren 10 oyunu sizler için seçtik;

    Conarium: 31  15,50

    Hellblade: Senua's Sacrifice: 49 36,75

    Left 4 Dead 2: 31 3,10

    Garry's Mod: 18 9

    The Witcher 3: Wild Hunt Game Of The Year Edition: 74,99 29,99

    Arma 3: 99,99 TL'den 33,99 TL'ye

    PAYDAY 2 Ultimate Edition: 173 TL'den 39,37 TL'ye

    Portal 2: 31 TL'den 3,10 TL'ye

    Tom Clancy's Rainbow Six Siege: 26 TL'den 15,60 TL'ye

    Grand Theft Auto V (GTA V): 179 TL'den 71,60 TL'ye

     

     

    Etiketler: Steam kış indirimleri , Oyun , İndirimli oyunlar
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