2017’nin sonuna gelmemiz ile birlikte birçok mağazada ve platformda indirimler başladı. İndirim yapan platformlar arasında Steam’de bulunuyor. Sizler için Steam kış indirimleriyle birlikte 10 liranın altına düşen 15 oyunu listeledik.

Soma: 49 TL’den 9,80 TL’ye

Darksiders Warmastered Edition: 31 TL’den 7,75 TL’ye

Broforce: 24 TL’den 6 TL’ye

The Wolf Among US: 39 TL’den 9,75 TL’ye

Dishonored: 28,99 TL’den 7,24 TL’ye

Detention: 20 TL’den 10 TL’ye

The Banner Saga: 31 TL’den 7,75 TL’ye

Braid: 24 TL’den 7,20 TL’ye

Papers, Please: 18 TL’den 9 TL’ye

Dear Esther: Landmark Edition: 18 TL’den 9 TL’ye

Bully: Scholorship Edition: 24 TL’den 8,40 TL’ye

La Noire: 24 TL’den 8,40 TL’ye

Dead Space: 31 TL’den 7,75 TL’ye

Batman: Arkham Asylum: 31 TL’den 7,75 TL’ye

Burnout Paradise: 31 TL’den 7,75 TL’ye