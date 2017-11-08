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    Steam indirimleri: Fiyatlar fena düştü!

    Hürriyet Haber
    08.11.2017 - 09:11 | Son Güncelleme:

    Dünyanın en büyük oyun platformu Steam'de indirimlerin ardı arkası kesilmiyor! Yepyeni oyunlar indirime girerken, Steam'da oyun fiyatlarındaki düşüş oldukça dikkat çekici. Peki hangi oyunlar hangi oranda indirimde? İşte Steam indirimlerinde son durum...

    Steam'de oyun fiyatlarında ciddi indirimler göze çarpıyor. This War of Mine Anniversary Edition'ın fiyatı 31 TL'den 6.20 TL'ye düşerken (ki yaklaşık %80 oranında bir indirim söz konusu), Cuma akşamı 21:00'da sona erecek indirimle satılan Expeditions Viking'in fiyatı da 49 TL'den 32 TL'ye indi. Tyranny'nin fiyatı 65 TL'den 26 TL'ye inerken, RPG Maker MV'nin fiyatı 182 TL'den 54 TL'ye düştü.

    Steam indirimleri: Fiyatlar fena düştü

    İndirimler bu oyunlarla sınırlı kalmadı elbette. Steam'de daha birçok oyunda ciddi fiyat indirimleri var ve geçici bir süreyle fiyatlar düşüyor. Siz de indirimli fiyatlardan faydalanmak istiyorsanız bir Steam hesabı açıp ilgilendiğiniz oyunları edinmeniz gerekiyor; aksi halde indirim sona erdiğinde yine normal fiyattan tarifelendiriliyorsunuz.

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