‘Stasi hapishanesi bizi uyarıyor’

BAŞBAKAN Merkel, yıkılan Doğu Almanya’da siyasi zulme maruz kalan insanların unutulmaması gerektiğini söyledi. 1961 yılında Berlin Duvarı’nın inşasının yıl dönümünden iki gün önce eski Stasi cezaevine yapılan ziyaretin kendisi için önemli olduğunu belirten Merkel, “Çok uzun zaman önceydi ama bizi özgürlük ve demokrasi için çok çalışmamız konusunda uyarıyor” dedi.

ANIT MÜZEYE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞTÜ

Binlerce siyasal mahkumun hapsedildiği cezaevi, 1989’da Berlin Duvarı’nın yıkılmasından ve 1990’da Almanya’nın yeniden birleşmesinin ardından anıt müze haline getirildi. Cezaevi, komünist diktatörlük altında işkenceye maruz kalanların anıldığı bir merkez haline geldi.















