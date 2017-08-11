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    ‘Stasi hapishanesi bizi uyarıyor’

    İHA
    11 Ağustos 2017 - 18:47Son Güncelleme : 11 Ağustos 2017 - 18:48

    Almanya Başbakanı Angela Merkel, Berlin’deki Hohenschönhausen Anıtı olarak bilinen eski Stasi (eski Doğu Almanya gizli istihbarat örgütü) hapishanesini ziyaret etti.

    BAŞBAKAN Merkel, yıkılan Doğu Almanya’da siyasi zulme maruz kalan insanların unutulmaması gerektiğini söyledi. 1961 yılında Berlin Duvarı’nın inşasının yıl dönümünden iki gün önce eski Stasi cezaevine yapılan ziyaretin kendisi için önemli olduğunu belirten Merkel, “Çok uzun zaman önceydi ama bizi özgürlük ve demokrasi için çok çalışmamız konusunda uyarıyor” dedi.

    ANIT MÜZEYE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞTÜ
    Binlerce siyasal mahkumun hapsedildiği cezaevi, 1989’da Berlin Duvarı’nın yıkılmasından ve 1990’da Almanya’nın yeniden birleşmesinin ardından anıt müze haline getirildi. Cezaevi, komünist diktatörlük altında işkenceye maruz kalanların anıldığı bir merkez haline geldi.

    ‘Stasi hapishanesi bizi uyarıyor’‘Stasi hapishanesi bizi uyarıyor’‘Stasi hapishanesi bizi uyarıyor’‘Stasi hapishanesi bizi uyarıyor’‘Stasi hapishanesi bizi uyarıyor’‘Stasi hapishanesi bizi uyarıyor’‘Stasi hapishanesi bizi uyarıyor’






    Etiketler: ALMANYA , başbakan merkel , Stasi , Berlin
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