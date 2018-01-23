Startup’lar yıl boyu başvuracak

Bu yıl programa katılacaklar için geleceğin bankacılığını oluşturacağı öngörülen 4 temel kavram belirlendi. Programda “Mekansız”, “Kağıtsız”, “Nakitsiz” ve “Sınırsız” olmak üzere gelecekte sektörü dönüştürecek, verimliliği artıracak ve kolaylaştıracak kavramlara uygun fikre sahip start-uplar’ın başvuruları değerlendirmeye alınacak. TEB Özel Melek Yatırım Platformu ve alfa ve satın alma aşamasına gelen projeleri çekirdek yatırım verme konusunda öncelikli bilgilendirilecek.

TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, “TEB olarak bankacılık ve finans dünyasını değiştirecek teknolojilerin Türkiye’den çıkacağına inanıyoruz. Yenilikçi finans teknolojileriyle finans sektörünün bir arada yaşaması gerekiyor. Geçen yıl başlatığımız TEB Fintech Future Four Programı ile bankacılık ve finans sektörünün problemlerine ve ihtiyaçlarına inovatif çözümler üreten start-up’ları desteklemeyi ve onlarla sektöre yeni ve farklı ürünler sunmayı hedefledik” dedi.