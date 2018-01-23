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Startup’lar yıl boyu başvuracak

Hürriyet Haber
23.01.2018 - 21:17 | Son Güncelleme:

TÜRK Ekonomi Bankası (TEB), geleceğin bankacılık teknolojilerinin bankalar ve start-up’ların birlikte çalıştıkları işbirlikçi inovasyon modeli ile mümkün olacağından yola çıkarak hayata geçirdiği TEB Fintech Future Four Programı’nın ikincisini başlatıyor. Bu yeni dönemde Kuzey Avrupalı bir Fintech Hızlandırıcı Programı olan Nestholma’yı da danışman ortağı olarak yanına alan TEB, stratejik ortağı BNP Paribas’ın da global gücünü arkasına alarak Türk finteklerini dünyaya açmaya hazırlanıyor. TEB Fintech Future Four Programı ile TEB ve Nestholma, tüm yıl boyunca yenilikçi finans teknolojisi fikri olan start-up’ların başvurularını alacak.

Bu yıl programa katılacaklar için geleceğin bankacılığını oluşturacağı öngörülen 4 temel kavram belirlendi. Programda “Mekansız”, “Kağıtsız”, “Nakitsiz” ve “Sınırsız” olmak üzere gelecekte sektörü dönüştürecek, verimliliği artıracak ve kolaylaştıracak kavramlara uygun fikre sahip start-uplar’ın başvuruları değerlendirmeye alınacak. TEB Özel Melek Yatırım Platformu ve alfa ve satın alma aşamasına gelen projeleri çekirdek yatırım verme konusunda öncelikli bilgilendirilecek.

TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, “TEB olarak bankacılık ve finans dünyasını değiştirecek teknolojilerin Türkiye’den çıkacağına inanıyoruz. Yenilikçi finans teknolojileriyle finans sektörünün bir arada yaşaması gerekiyor. Geçen yıl başlatığımız TEB Fintech Future Four Programı ile bankacılık ve finans sektörünün problemlerine ve ihtiyaçlarına inovatif çözümler üreten start-up’ları desteklemeyi ve onlarla sektöre yeni ve farklı ürünler sunmayı hedefledik” dedi.

Etiketler: Startup , gazetehaberleri
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