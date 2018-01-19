Startup çok exit yapan az

TÜRKİYE, startup ekosistemi açısından oldukça şanslı bir ülke. Bunun birçok sebebi var. Avrupa ile Asya kıtalarının birleşme noktası, nüfusunun yaklaşık yüzde 20’si genç, yüzde 60’ı genişbant internete bağlanabiliyor ve mobil teknolojilere olan adaptasyon hızı oldukça yüksek. Özellikle startupların en önemli kaynaklarından biri olan mühendis sayısı da göze çarpan veriler arasında. Türkiye’de yılda yaklaşık 85 bin mühendis üniversiteden mezun oluyor. Kısacası girişimcilik ekosistemi için uygun bir zemin oluşmuş durumda. Girişimcilik ekosistemi de bunun karşılığını vermeye başlıyor. Bunun en önemli göstergelerinin başında girişimcilik ekosistemine yapılan yatırımlar geliyor. 2017 yılında Türkiye’deki erken aşamadaki yaklaşık 135 girişime 75 milyon dolardan fazla yatırım yapıldı. Bu hesaba erken aşamanın yanı sıra büyük ölçekli yatırımları da eklediğimiz toplamda 150 milyon dolarlık bir ekonominin yaratıldığını söylemek mümkün.

SADECE 14 STARTUP

Ancak startup ekosistemi açısından önemli bir zemine ev sahipliği yapan Türkiye’de şu ana kadar exit yapan girişimlerin sayısı hemen hemen iki elin parmakları kadar. Türkiye’deki büyüme aşamasındaki teknoloji girişimlerinin yurtdışına açılması ve ölçeklenmesi için kurulan bir platform olan ScaleX’in raporuna göre şu anda 2011-2016 yılları arasında yaklaşık 14 girişim exit yapabilmeyi başardı. Bu şirketlerin yarattığı değer ise 1.2 milyar dolar civarında. Peki diğer ülkelerde durum ne? Özellikle nüfusu Türkiye’nin kat ve kat altında olan ülkelerin bile startup ekosistemleri inanılmaz başarı hikayeleri yaratıyor. Biz de bu hafta Türkiye’ye benzer ülkelerin başarılı exit hikayelerini ele aldık.