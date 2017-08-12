Startup dostu ekosistem

Temmuz ayında Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen Corporate Startup Zirvesi / Startup Dostu Şirketler etkinliği yeni bir dönemin kapılarını araladı.

Startup Dostu Şirketler Zirvesi, Türkiye'deki büyük şirketler, bankalar ve startup'ları bir araya getirirken, etkinlikte startup'lar, şirketleri yalnızca yaptıkları yatırımlara göre değil, aynı zamanda kalıcı iş birlikleri, mentorluk ve danışmanlık konularında verdikleri destek ve kuluçka/hızlandırıcı program imkanları açısından da değerlendirip oyladı.

Türkiye'nin geleceği için bugüne kadar attıkları Startup Dostu adımlara bir teşekkür ve gelecekte atılacak adımlara bir motivasyon niteliğindeki etkinlikte, Türkiye'nin en Startup Dostu şirket olarak Bankalararası Kart Merkezi (BKM) seçildi.

BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko “Bugüne kadar attığımız adımlar ile böylesine gurur verici bir noktaya gelmiş olmaktan büyük mutluluk duyduk ancak bu mutluluğun hemen sonrasında ‘Atmamız gereken yeni adım nedir?' diye kendimize sorduk” dedi ve sözlerine şöyle devam etti: “Startup Dostu bir şirket olarak bu gururu ve yaklaşımı tüm ülkeye yaymayı görev edindik ve StartupDostu.com adında yeni bir kanal için çalışmalara başladık.”

Kâr amacı gütmeyen StartupDostu.com, gerçek bir Startup Dostu olmaya giden yolda başarılı ve öncü işletmeler, liderler ve girişimciler ile yapılan röportajlar, bu anlayışa hitap eden makaleler, ekosistemden gelen haberler ve elbette küresel ve yerel raporların yer aldığı bir internet sitesi olarak faaliyet gösterecek.

Tek amacı Startup ekosisteminin büyümesine katkı sağlamak olan StartupDostu.com, işletmelere Startup Dostu olmak için ilham vermek ve cesaretlendirmek için faaliyet gösterecek.

“Biz bugüne kadar kalbimizin sesini dinleyerek Türkiye'nin girişim ekosistemine sahip çıktık. Bu vizyon tüm işletme, kurum ve liderlerimizin ortak paydası haline gelmeli” diyen Dr. Soner Canko, şunları söyledi: “Bu mesajı StartupDostu.com ile mümkün olan en geniş kitlelere ulaştırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.”