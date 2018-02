Start Up’lar zirve’ye çıkacak!

Global ve yerel konuların tartışıldığı Zirve, bugüne kadar dünyaca ünlü ekonomistleri, dünyanın ve Türkiye’nin en büyük şirketlerinin CEO ve yöneticileri ile siyasetin önemli isimleri konuşmacı olarak ağırladı.

İLK 10'A GİRENLER DAVET EDİLECEK

Ali Babacan, Mehmet Şimşek, Nouriel Roubini, Marc Faber, Muhtar Kent, Hamdi Ulukaya, Christian Wulff, Jack Straw, Fatih Terim, Kai Georg Diekmann, Jared Cohen, Jean Claude Trichet, Navi Radjou, Yannos Papantoniou ve Esko Aho gibi isimler de Zirve’nin konuşmacıları arasında yer aldı.

Bölgenin en büyük iş ve ekonomi buluşması olan Uludağ Ekonomi Zirvesi, 2018 yılıyla birlikte büyük bir start up yarışmasına ev sahipliği yapacak. Galata Business Angels ve Endeavor iş birliğiyle gerçekleştirilecek Stars Of Region adlı uluslararası start up yarışmasına, Türkiye’nin yanı sıra Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve bölgeden girişimciler başvuruda bulunabilecek.

İlk 10’a kalan girişimciler, canlı sunum için Uludağ Ekonomi Zirvesi’ne davet edilecek. Ahmet Faralyalı, Ali Sabancı, Hasan Aslanoba, İhsan Elgin, Nevzat Aydın, Mehmet Kutman, Ömer Erkmen, Paul Doany, Rina Onur, Saruhan Tan, Uğur Şeker, Varol Civil ve Yılmaz Yıldız’ın da aralarında bulunduğu GBA yatırımcıları, Endeavor üyeleri ve iş dünyasının başarılı liderlerinden oluşan jürinin karşısında canlı sunum gerçekleştirecek.

İlk 3’e kalmayı başaran start up girişimleri iş dünyasının en önemli liderlerinden yatırım çekme fırsatının yanı sıra iş dünyasının en önemli isimleriyle networking şansı da yakalayacak.

SON BAŞVURU TARİHİ 16 ŞUBAT

Yarışmaya başvurular 16 Şubat tarihine kadar uludagekonomizirvesi.org sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Jüri, fikrin özgünlüğü, ölçeklenebilirliği, pazarın büyüklüğü, girişimin yarattığı giriş bariyeri, girişimin ve ekibin geçmiş deneyimlerine dayanarak değerlendirmesini yapacak.