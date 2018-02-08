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Starman uzayda gaza fazla bastı

Hürriyet Haber
08.02.2018 - 23:16 | Son Güncelleme:

ELON Musk’ın uzay şovunun yankıları sürüyor. Falcon Heavy roketiyle uzaya yolladığı Tesla Roadster, en az roket kadar ilgi uyandırdı. Ancak Tesla’nın sürücü koltuğundaki cansız manken Starman gaza biraz fazla basmış olacak çünkü otomobil Mars yörüngesini aşarak, asteroit kuşağına doğru gidiyor. Musk da, Instagram’da paylaştığı fotoğrafta “Starman’in Roadster’ın içinde Mars’ın yörüngesine ve ardından Asteroit kuşağına doğru rotasında son fotoğrafı” notunu düştü.

Fotoğrafta Starman, dünyayı tamamen arkasına almış uzayın derinliklerine doğru ilerliyor. Musk, Falcon Heavy’nin Florida’dan muhteşem fırlatılışından birkaç saat sonra Starman’in gaza biraz fazla yüklendiğini ve hedeflenen Mars hedefinin çok ötesine geçeceğini itiraf etti. Musk, test uçuşunun son varış yerinin değiştiğini şu tweet ile doğruladı: “Roadster’ın dünyanın yörüngesinden çıkmasını sağlayan üçüncü ateşleme de başarıyla tamamlandı. Roadster ve Starman, Mars’ın da yörüngesini aşarak Asteroit Kuşağı’na doğru harekete geçtiler.” The Guardian’ın haberine göre, Tesla Roadster’ın, güneşten yaklaşık Mars’la aynı mesafede bir helyosantrik yörüngesine ulaşması ve milyar yıl boyunca dolaşması amaçlandı.

UZAYDA KAZANDI DÜNYADA KAYBETTİ

Tesla’nın son çeyrek sonuçları “Musk uzayda kazandı, dünyada kaybetti” yorumlarına neden oldu. Tesla Motors 31 Aralık’ta sona eren 2017 dördüncü çeyrek döneminde 675.4 milyon dolar zarar ettiğini açıkladı.

 

Etiketler: starman , elon musk , mars
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