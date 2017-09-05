Starbucks bugüne nasıl geldi?

Bugün dünyada kahve denince akla gelen ilk marka Starbucks. Ünlü bir girişimci olan Howard Schultz ise Starbucks'ın kaderini değiştiren ve bugünlere getiren isim. İşte dünden bugüne Starbucks...

1971 yılında Seattle’daki tarihi Pike Place Çarşısı'nda kahveseverlere merhaba diyen Starbucks, bundan tam 10 yıl sonra Howard Schultz’un dükkana adım atmasıyla bambaşka bir geleceğe sahip oldu.

Hikaye Schultz 1983 yılında İtalya’ya gidip burada İtalyanlar'ın kahveye olan aşklarını görmesiyle başlıyor. Bu tutkuyu Amerika’ya da taşımak isteyen Schultz şirketten ayrılıyor ve 1987 yılında başka yatırımcıların da yardımıyla şirketi satın alarak geri dönüyor.

Burada Schultz hakkında da kısa bir bilgilendirme yapmak gerekiyor. Çok fakir bir ailenin çocuğu olan Schultz, okul masraflarını karşılamak için sürekli çalışıyor. Futbol bursu ile okuduğu okuldan sonra profesyonel çalışma hayatına atılıyor ve mutfak gereçleri satan Hammerplast şirketine girdiğinde kahve dünyasına ve Starbucks’a merhaba diyor.

Schultz İtalya’daki kahve kültürünü Starbucks’ta oluşturmaya çalışıyor. Menüleri İtalyanca olarak oluşturur ve İtalyan operası kahve içenlere eşlik eder. Ancak bir süre sonra insanlar bu durumdan sıkılır ve Starbucks’ta ayrı bir kültür oluşmaya başlar.

1987 yılına kadar toplamda 17, 1988’e kadar 33 ve 1989’a kadar 55 şubeye sahip olan Starbucks hızlı bir büyüme gerçekleştirmiştir.

Starbucks 1992'de halka açılır ve hisseleri NASDAQ borsasında işlem görmeye başlar.

Starbucks için marka yaratım aşamasında reklam bütçesi için hiçbir maddi kaynak ayrılmamıştır. Tüm dev markaların aksine Starbucks ilk zamanlarında para harcamadan güçlü bir marka imajı oluşturulabileceğini kanıtlamıştır.

Şirket değerleri de Starbucks için çok önemlidir. Çalışanlarına verdiği önem, kalite politikası ve kurumsal olarak çizdiği imaj da markanın başarısının yolunu çizmiştir. Çalışanlarına geniş kapsamlı bir sağlık sigortası sunan ve onlara şirketin hissedarı olma şansı tanıyan Starbucks, müşteri memnuniyeti için çalışanların sözleşmelerine “Gülümse!” maddesini ekler.

Starbucks zamanla kahvenin yanı sıra çeşitli çaylar ve atıştırmalık ürünlerle de ürün yelpazesine eklemiştir.

Bugün Starbucks 65 ülkede ve 23.000’den fazla mağazada kahveseverleri kahveyle buluşturuyor.