Yeni fragmanını resmi twitter hesabındam duyuran Star Wars'un vizyon tarihi belli oldu. Sinema tarihinin önemli fantastik serilerinden biri olarak kabul edilen Star Wars yepyeni bir macerayla kaldığı yerden devam edecek. Serinin yeni filminde hikaye Daisy Ridley tarafından canlandırılan Rey karakterinin yolculuğu üstünden anlatılacak. Peki Star Wars yeni film ne zaman vizyona girecek?



10 Ekim'de yayınlanan Star Wars The Last Jedi fragmanı hem beklentileri hem de heyecan dozunu yükseltmiş durumda. Star Wars yeni halkası The Last Jedi 15 Aralık tarihinde vizyona girecek.

Filmin yönetmen koltuğunda Rian Johnson oturuyor. Oyuncular arasındaysa ilk filmde de rol alan Daisy Ridley (Rey), John Boyega (Finn), Mark Hamill (Luke Skywalker), Andy Serkis (Snoke), Oscar Isaac (Poe Dameron) ve Adam Driver (Kylo Ren) yer alıyor. Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Carrie Fisher’ı da son kez Prenses Leia olarak ekranda görebileceğiz. Ayrıca, söylentilere göre Tom Hardy bir Stormtrooper olarak filmde yer alacakken, Benicio Del Toro da yeni bir karakter olarak karşımıza çıkacak.