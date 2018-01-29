Stanford, MIT, Cambridge hocalarından ders

Türkiye’nin yakın gelecekteki insan gücü ihtiyacını ve iş gücü piyasasının taleplerini göz önüne aldığını belirten üniversite, tersine beyin göçünü de gerçekleştirdi. Yaşar Üniversitesi, nitelikli beyin göçünü tersine çevirme politikasıyla da Stanford, MIT, Cambridge, Carnegie Mellon, Greenwich gibi dünyanın prestijli üniversitelerinde çalışmış akademisyenleri bünyesine dahil etti. Alanlarında etkin isimlerle çalışma fırsatı yakalayan öğrenciler, böylece yabancı dil, fen, teknoloji ve sosyal bilimler alanlarında uluslararası düzeyde donanıma sahip olabilecek. Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, üniversitenin 2020 Stratejik Planında, eğitim ve araştırma odaklı bir üniversite olmanın yanında insan, toplum ve çevre bağlamında da daha iyi bir yaşamın, sürdürülebilirliğine inandıklarını söyledi. Yiğitbaşı, “Bu kapsamda, toplumsal sorumluluk anlayışımızı yerine getirmek için, kampüsümüzde ve eko sistemimizde oluşturduğumuz, her geçen gün de geliştirmeye devam ettiğimiz AR-GE, inovasyon ve girişimcilik kültürü ile birlikte topluma fayda sağlamak için çalışıyoruz. Üniversitenin, yakın bir gelecekte dünyanın önde gelen üniversiteleri içerisinde gösterilecek bir konuma ulaşması için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.