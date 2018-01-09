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    Staj ücretine devlet katkısı 1 eğitim yılı uzatıldı

    AA
    09.01.2018 - 09:29 | Son Güncelleme:

    Bakanlar Kurulu, aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj ve tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilerin ücretlerine yapılan devlet katkısı ödemelerinin süresini, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı başından itibaren uygulanmak üzere bir eğitim ve öğretim yılı olarak belirledi.

    Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj ve tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilerin ücretlerine yapılan devlet katkısı ödemelerinin süresinin uzatılması hakkındaki 11 Eylül 2017 tarihli kararnamenin ekindeki birinci madde değiştirildi.

    Buna göre, Mesleki Eğitim Kanunu uyarınca aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören staj ve tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere yapılacak ödemelerin asgari ücretin net tutarının yüzde 30'undan az olamayacağıyla ilgili süreyle ödenebilecek en az ücretin 20'den az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisinin, 20 ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte birinin İşsizlik Sigortası Kanunu'nun ilgili hükmü için ayrılan tutardan devlet katkısı olarak ödenmesine ilişkin süre, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı başından itibaren uygulanmak üzere bir eğitim ve öğretim yılı olarak uzatıldı.

    Ayrıca karar doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarına devlet katkısı ödenmeyeceği belirtildi.

    Etiketler: ÖĞRENCİ
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