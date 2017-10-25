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Staj sigortası mağdurlarının talebi Meclis gündeminde

Volkan ŞAHİN / vsahin@hurriyet.com.tr
25.10.2017 - 15:12 | Son Güncelleme:

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin, staj mağdurlarının taleplerini gündeme getirerek, bütçe görüşmeleri öncesi staj mağduriyetine son verilmesi için Meclis'teki tüm partilere çağrıda bulundu.

Lise ve üniversite öğrencilerinin staj döneminde ya da çıraklık süresince yapılan sigortalar, sadece iş kazası ve meslek hastalıklarına ilişkin güvence sağlıyor. Staj sigortası emekliliğe sayılmadığı gibi, sigorta başlangıcı olarak da kabul edilmiyor.

Stajyer öğrenci veya çırak olarak çalışılan sürelerin emeklilik için borçlanılmasına imkan tanınması yönündeki talepler Meclis gündemine geldi. Kamuoyunda, 'staj mağdurları' olarak bilinen vatandaşların seslerini duyurmaya çalıştıklarını ve çok basit bir talepleri olduğunu söyleyen CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin, "Aday çırak, çırak veya mesleki staj olarak çalıştıkları sürelerin sigortalılık borçlanma kapsamında sayılmasını ve staj sigorta başlangıç tarihlerinin emeklilik hesaplamasında da başlangıç tarihi olarak kabul edilmesini istiyorlar" dedi.

"Staj mağdurlarının yaptıkları stajları sırasında hem mesleklerini öğrendiklerini, hem de fiilen çalışarak gayri safi milli hâsılasına katkı sunduklarını söyleyen Engin, "'Staj mağdurlarının sesini daha önce de Meclis'te dile getirmiş, sosyal devlet ilkesine aykırı bu düzenlemenin son bulması gerektiğini belirtmiştim" diye konuştu.

'BU HAKSIZLIĞA SON VERELİM'

Engin, "Bütçe görüşmeleri öncesinde bu talebi tekrar hatırlatıyorum ve tüm partilerimize çağrı yaparak gelin bu haksızlığa son verelim diyorum" dedi. 

Daha önce de Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, çırakların ve stajyer öğrencilerin çalıştığı dönemlerin emekliliklerine sayılması için çalışma başlattıklarını belirtmişti.

Palandöken, "Askerlik süresinin borçlanmasında imkan tanındığı gibi çırak ve stajyer öğrenci olarak çalışmış olanların da borçlanmasına imkan tanınmalıdır. Şu an sigorta girişleri yapılmış, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından primleri yatırılmış olan çırak ve stajyer öğrencilerin çalıştıkları süreler emeklilik hesabında dikkate alınmıyor. Bu durum sosyal devlet ilkesine de aykırıdır. Çırakların ve stajyer öğrencilerin kısa vadeli sigorta kolları priminin ödendiği dönemlerin emeklilik hesabında dikkate alınması için çalışmalarımıza başladık" demişti.

Emeklilikte staj süresi dikkate alınsın önergesi'Emeklilikte staj süresi dikkate alınsın' önergesi

 

 

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Etiketler: SGK , TBMM
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