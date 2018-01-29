"SSK'lı-Bağkur'lu ayrımına son verilmeli"

Palandöken, yazılı açıklamasında, 60 günden fazla prim borcu olan esnafın sağlık hizmetlerinden yararlanamadığına işaret ederek, bu hakkın prim borcuyla ilişkilendirilmemesi gerektiğini bildirdi.

Esnaf ve sanatkar için emeklilik süresinin, diğer sigortalılar gibi 7 bin 200 güne çekilmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, "Çalışma hayatıyla ilgili kurumların tamamının, sosyal güvenlik çatısı altında toplanması maalesef bekleneni veremedi. Bağkur'lu esnaf ve sanatkarımız, diğer kesimlerle eşit haklara sahip değil. Esnaf ve sanatkarın emekli olması için ödemesi gereken 9 bin gün prim sayısının SSK'lılarda olduğu gibi 7 bin 200 güne indirilmesi gerek." değerlendirmesinde bulundu.

"SOSYAL GÜVENLİKTE EŞİTLİK SAĞLANMALI"

Palandöken, çalışanın hayatını kaybetmesi halinde geride kalanlara aylık bağlanması için SSK'lıların 900 gün, Bağkur'luların ise bin 800 gün prim ödemesi gerektiğini anımsatarak, iş kazası, hastalık, yaşlılık ve ölüm hallerinde SSK'lı ve Bağkur'lu ayrımlarına son verilmesi, tüm kesimler için sosyal güvenlikte eşitliğin sağlanması gerektiğini belirtti.

Esnaf ve sanatkarların da diğer kesimler gibi borcu bulunsa dahi sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edebilmesi gerektiğinin altını çizen Palandöken, şunları kaydetti:

"Esnaf, tedavi görürken geçimi için 'rapor ücreti' gibi hakları olsun istiyor. Öte yandan esnaf ve sanatkar, ayaktan tedavilerde geçici iş göremezlik ödeneği alamamaktadır. Esnaf ve sanatkarın iş yerinde geçirdiği kazalar da iş kazası sayılmalı. Çünkü iş yerinin kendine ait olması, kaza yaşanmayacağı anlamına gelmiyor."