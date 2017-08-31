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    SSK müdürünü öldüren cezaevi firarisi hükümlü yakalandı 

    Hürriyet Haber
    31.08.2017 - 14:33 | Son Güncelleme: 31.08.2017 - 14:33

    Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği Ekipleri, geçen yıl Ankara Açık Cezaevi’nden firar eden müebbet hükümlüyü yakaladı.

    Kahramanmaraş’ta 2004 yılında dönemin SSK İl Müdürü Şevket Karkanat'ı Özel İdare İş Merkezi yanında bıçaklayarak öldürdükten sonra müebbet hapse mahkum olan Ozan Gül (36), geçen yıl Ankara Açık Cezaevi’nden firar etti.

    Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, cezaevi firarisini yakalamak için özel bir ekip kurdu.Firar ettiği günden sonra izini kaybettiren, son olarak Ankara'dan Kahramanmaraş’a geldiği belirlenen Ozan Gül, uzun soluklu bir takip sonrası yakayı ele verdi.

    Şapka giyip, gözlük takan ve kirli sakal bırakarak eşkal değiştirmiş bir şekilde Şeyh Adil Mahallesi'nde yakalanan Ozan Gül, infaz hükmü gereği cezaevine teslim edilecek.

    Etiketler: Ozan Gül , cinayet , Şevket Karkanat
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