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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Advertorial>SsangYong Şahsuvaroğlu Türkiye' de

SsangYong Şahsuvaroğlu Türkiye' de

02.04.2012 - 15:48 | Son Güncelleme:

142 Milyon dolarlık yatırımıyla zirve yürüyüşüne devam ediyor.

ÜLKE ÇAPINDA YAYGIN SERVİS AĞI/images/100/0x0/55eb129ef018fbb8f8a94083 

Şahsuvaroğlu Dış Ticaret Türkiye'de 26 ilde 30 satış ve 37 servis noktasında deneyimli ve eğitimli personele sahip bayi ağı ile birlikte hizmet vermekte; 7 gün 24 saat yol yardım hizmeti ve %100 koşulsuz müşteri memnuniyeti sloganı ile 2007 yılından bu yana Ssangyong markasının Türkiye Distribütörlüğünü başarılı bir şekilde yapıyor. Trafikte ise 12 binden fazla Ssangyong model araç bulunuyor. %100 yedek parça bulunurluk oranı ve standartların üstünde müşteri memnuniyetini sağlamış olan SsangYong Şahsuvaroğlu;  önümüzdeki dönemde SSANGYONG markasını dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hak ettiği noktaya gelmesi için zirveye taşımaya devam edecek.

39.800 TL'DEN BAŞLAYAN ANAHTAR TESLİMİ FİYATIYLA KORANDO SPORTS SINIFININ EN İYİSİ VE EN ÇOK SATANI OLACAK…

Güçlü, tasarruflu ve çok yönlü bir araç olan Ssangyong'un yeni ürünü, 155 ps güç, aracın en çok kullanıldığı 1.500-2.800 devir arasında ürettiği 360 Nm tork, başlangıç torku olan 190 Nm/1.000 rpm ile yüksek performansı, ESP sistemi, Bağımsız Arka Helezon Yaylı Süspansiyon Sistemi, verimli e-XDİ aktif dizel motoruyla Korando Sports 1 Nisan'dan itibaren satışa sunuldu.

Gücü ve performansının yanı sıra geniş diz mesafesi ve ikinci sıra yatırılabilir koltuklarıyla Korando Sports konforda da iddialı. Türkiye distribütörlüğünü SsangYong Şahsuvaroğlu yaptığı Ssangyong markası yeni modeli Korando Sports'u ilk olarak Cenevre Auto Show Fuarı'nda tanıttı. Kor/images/100/0x0/55eb129ef018fbb8f8a94085ando Sports 1 Nisan itibariyle tüm dünya ile aynı anda Türkiye'de satışa sunuldu. 155 PS güce ve e-XDİ aktif dizel motora sahip Korando Sports gücün yanı sıra sürüş keyfi ve konforda da iddialı geliyor. Dört tekerde de disk fren sistemi ve helezon yaylı amortisörlü süspansiyon sistemi sunan Korando Sports, geniş diz mesafesi özelliğini ikinci sıra 29 dereceye kadar yatabilen koltuklarıyla ön plana çıkıyor. Led gösterge panelleri ilk bakışta okumayı sağlayacak şekilde tasarlanan Korando Sports'ta hands free konuşma imkanı sağlayan Bluetooth, yol bilgisayarı ve USB, AUX girişi standart olarak tüm versiyonlarda bulunuyor.

KORANDO 2.0 LİTRE EURO V TURBO DİZEL MOTORA SAHİP

SsangYong Korando modelleri 175 PS lik güç ve 360 nm tork üretiyor. 4x2 MT modeli için 100 km de şehir dışı için 5,1 litre olan yakıt tüketimi değeri ve ortalamada 7,5 litre yakıt tüketimiyle satışa sunulan tüm Korando modellerinde ESP, ABS, ARP, HSA, ESS, EBD ve BAS güvenlik sistemleri, yol bilgisayarı, hız sabitleme sistemi (eco hız sabitleme paketi dahil), aktif ön koltuk kafalıkları, multilink arka bağımsız süspansiyon da standart.

Italyan tasarımcı Giorgetto Giugiaro'nun eseri olan Korando, Sportif sürüş, estetik duruşu ve kusursuz orantılarıyla kendini gösteriyor. 4x2 otomatik ve manuel, 4x4 otomatik  şanzıman seçenekleri ile satışa sunuluyor. Dinamik bir görünüme sahip olan model, keskin çizgileri, güçlü ve karizmatik duruşuyla stil sahibi ve estetik bir görünüm sergiliyor. CUV'in tüm konforunu uyumlulukla buluşturan Korando serisi, şehir hayatına birebir uyum sağlarken, koltuklar dik durumda iken bile  404 litre bagaj hacmi, geniş arka koltukları ve şaft tüneli çıkıntısı olmayan düz zeminli arka koltuk  ile aile otomobili özelliklerinin de fazlasını sunuyor. Korando'nun tasarımında genişlik, konfor, yüksek kalite, sürücü odaklı bir kabini ön plana çıkarırken, iç dizaynındaki zarif tasarımlı kabini ve lüks koltukları sürücüye ayrı bir rahatlık ve farklılık sunuyor./images/100/0x0/55eb129ef018fbb8f8a94087

YENİ MODELLER YOLDA

Korando Sport çift kabin pick-up 1 Nisan itibariyle tüm showroomlarımızda satışa sunuldu. Yeni rexton 2.0 lt. Haziran ayında, Yeni Rodius 2.0 lt Eylül ayında getireceğimiz modellerden. Önümüzdeki günlerde ürün gamına eklenecek olan XIV-1 ve XIV-2 modelleri de markamıza güç katacağını düşünmekteyiz.
Geçtiğimiz yıl Frankfurt Otomobil Fuarı'nda XIV-1 konseptini sergileyen Ssangyong, Mart ayındaki Cenevre Otomobil Fuarı'na ise bu konseptin yeni versiyonu olan XIV-2 konseptini tanıttı. Selefi ile aynı gövde tipine sahip olan ve CUV yani 'Crossover Utility Vehicle' olarak tanımlanan XIV-2'nin en büyük farkıysa soft-top tavana sahip olması.

4.166 mm'lik uzunluğa, 1.820 mm genişliğe, 1.566 mm yüksekliğe ve 2.600 mm'lik dingil mesafesine sahip olan XIV-2'nin çevre dostu motorlarla donatılacak. 1.6 litrelik dizel ve benzinli ünitelerin Euro VI normlarını karşılayacak.

SÜRPRİZ MARKALAR YENİ YATIRIMLAR

Şahsuvaroğlu Dış Ticaret olarak, bünyemizdeki marka sayısını arttırmayı planlıyoruz. Yepyeni otomobil markalarını Türkiye pazarına konumlandırmayı planlıyoruz. Ayrıca gündemimizde bir Ağır ve Hafif Ticari markasını da Türkiye pazarına ilave etme planlarımız var.

SSANGYONG ŞAHSUVAROĞLU TÜRKİYE' DE /images/100/0x0/55eb129ef018fbb8f8a94089

142 Milyon dolarlık yatırımıyla zirve yürüyüşüne devam ediyor.

Türkiye'de 26 ilde 30 satış ve 37 servis noktasında deneyimli ve eğitimli personeliyle hizmet vermekte olan SsangYong Şahsuvaroğlu;  7 gün 24 saat yol yardım hizmeti ve %100 koşulsuz müşteri memnuniyeti sloganı ile 2007 yılından bu yana Ssangyong markasının Türkiye Distribütörlüğünü yapıyor. Trafikte ise 12 binden fazla Ssangyong model araç bulunuyor. %100 yedek parça bulunurluğu ve standartların üstünde müşteri memnuniyetini sağlamış olan SsangYong Şahsuvaroğlu;  önümüzdeki dönemde de SSANGYONG markasını dünyada olduğu gibi Türkiye'de zirveye taşımaya devam edecek. Bu zirve yürüyüşünde bayi ağını da daha güçlü konuma getirerek hedefe daha hızlı ve emin adımlarla ilerlemek niyetindeyiz.

SSANGYONG FİNANS

Ssangyong Finans'la istediğiniz Ssangyong modeline bankaya gitmeden, modeli beğendikten sonra sadece evraklarınızı showroomda beyan ederek ve sadece imzanızı atarak 20 dakikada kredinizi temin edip aracınıza sahip olabiliyorsunuz.

% 100 YEDEK PARÇA BULUNURLUĞU

Tüm enerjisini 4x4 araçlar üzerine yoğunlaştıran Ssangyong Şahsuvaroğlu müşteri memnuniyeti sağlamak amacıyla markamızın satış sonrasına da büyük önem vermekteyiz ve her müşterinin istediği yedek parçayı % 100 bulundurma güvencesini de sağlıyoruz. Şahsuvaroğlu Dış ticaret Ssangyong yedek parça sözlüğümüzde tek metin bulunmakta ''Yok'' yok.

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