



Spradon Vadi’li olmak! KUZU Grup, İstanbul Bahçeşehir’de hayata geçirdiği Spradon Vadi projesinde, bahar kampanyası düzenliyor. Tamamını krediyle ya da istediğiniz ödeme planıyla Spradon Vadi’den 178 bin liradan başlayan fiyatlarla ev sahibi olabilirsiniz.

KUZU Grup öncülüğe devam ediyor. Bugüne kadar gerçekleştirdiği projelerle hep insan odaklı eserler ortaya çıkaran grup, bugün Spradon Vadi’de gerçekleştirdiği kampanyayla bir kez daha öne çıkıyor. Sadece Kuzu Grup’un size sunduğu imkanla evinizin sahibi olacaksınız. İster yüzde 100 kredi kullanın, isterseniz ödeme planınızla gelin. Kuzu Grup, markalı konut projeleriyle nitelikli, güvenlikli, ulaşılabilir yaşam alanları sunmaya devam ediyor. Grubun Emlak Konut GYO hasılat paylaşımı modeliyle hayata geçirilen projeleri içinde, satış şampiyonluğu unvanına sahip Spradon Vadi projesi, sizi çok uygun fırsatlarla ev sahibi olmaya çağırıyor.



BU KAMPANYA KAÇMAZ

Kuzu Grup Yönetim Kurulu Üyesi Özen Kuzu, Emlak Konut GYO ile birlikte geliştirdikleri Spradon Vadi projesinde başarılı bir satış grafiği yakaladıklarını belirterek, sınırlı sayıda daire kalan Spradon Vadi’de ev sahibi olmak isteyenlerin elini çabuk tutmalarını önerdi. Özen Kuzu, “Bahçeşehir’in son projesi Spradon Vadi’de ev sahibi olmak isteyenlere, yüzde 100 kredi imkanı sunuyoruz. Ocak 2013’te yürürlüğe giren yüzde 8 ve 18’lik yeni KDV oranlarından da etkilenmeyen Spradon Vadi’de KDV’nin yüzde 1 olarak uygulanması da önemli bir avantaj oluşturuyor” diye konuştu.



TESLİM TARİHİ OCAK 2014

Kuzu Grup’un, Emlak Konut GYO ile birlikte Bahçeşehir 2. Bölge’de 160 bin metrekarelik inşaat alanı ve 42 bin metrekarelik arsa üzerinde geliştirdiği modern ve lüks konut projesi Spradon Vadi, yeşil doğası ve geniş sosyal imkânları ile dikkat çekiyor. Adını, Bahçeşehir’in Ispartakule yerleşim bölgesinin antik dönemdeki adı Spradon’dan alan proje; bin 37’si konut, 1 adet ticari üniteden oluşacak. 28 ve 30 katlı iki kulenin yanı sıra 5 tane de 9 ve 12 katlı blokların bulunacağı projenin son teslim tarihi Ocak 2014. Toplam yatırım değeri 250 milyon lira olan Spradon Vadi’de 544 adet (1+1) ve 483 adet (2+1), 6 adet (2+1 Dubleks), 4 adet (3+1) dubleks daire ve 1 market yer alacak.

Spradon Vadi’de yok, yok!

YÜZDE 80’i yeşil tasarlanan Spradon Vadi’de açık ve kapalı yüzme havuzları, güneşlenme terasları, su ve yeşili buluşturan şelaleler yer alıyor. Oyun alanları, yürüyüş parkurları, fitness center, sauna ve Türk hamamının da bulunacağı Spradon’da otopark sorunu da olmayacak. Her daire için konut erişimli bir kapalı otopark ve Spradon Vadi misafirleri için de 300 araçlık bir açık otopark yer alacak. Birinci sınıf malzemeler kullanılacak olan dairelerde kapalı mutfak sistemi olacak. Şık ve rahat tasarımlı dairelerde; Vanucci markalı mutfak ve banyo dolapları, Franke marka ocak, fırın ve davlumbaz ve bulaşık makinesi, Artemis marka duş teknesi, Grohe armatürler, Duravit lavabo ve klozetler kullanılacak. Yangın, gaz alarmı, duman detektörleri ve her odada bulunacak yangın sprinkleri ve görüntülü intercom tesisatı ile bütün dairelerde güvenlik en üst seviyede olacak.

Spradon Vadi’de fiyatlar 178 bin TL’den başlıyor

Daire tipi Metrekare Fiyat Aralığı

1+1 71 – 73 178.000 - 226.000 TL

2+1 103 – 105 278.000 – 331.000 TL

2+1 123 – 127 335.000 – 385.000 TL

Dönüşüm atağı

İstanbul ve Ankara’da Divan, Spradon ve Parkvadi markalarıyla sayısız konut projesi geliştiren Kuzu Grup, kentsel dönüşüm projelerine odaklanacak. Kuzu Grup Yönetim Kurulu Üyesi Özen Kuzu, İstanbul ve Ankara’da binlerce konuttan oluşan Spradon, Parkvadi ve Divan markalarıyla birçok gayrimenkul projesi tamamladıklarını söyledi. Özen Kuzu, İstanbul Bahçeşehir 2. Bölge’de Spradon Vadi projesinde satışlara devam ettiklerini, önümüzdeki dönemde ise Ankara Maliye Lojmanları arazisinde geliştirecekleri projeye ve İstanbul’un çeşitli bölgelerinde kentsel dönüşüm projelerine yoğunlaşacaklarını açıkladı.

Özen Kuzu, kentsel dönüşümün Türkiye için kaçınılmaz bir süreç olduğunu ifade ederek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Afet Riski Altındaki Alanların dönüşümüyle ilgili çıkarttığı yasa ve belediyeler tarafından yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarının öncelikli olarak depreme karşı insin hayatını korumaya yönelik olduğunu vurguladı. Özen Kuzu, Grup olarak kentsel dönüşüm sürecinde aktif rol alarak, salaş, yıpranmış, niteliksiz yapılar yerine, nitelikli, yaşanabilir ve markalı konutlar inşa edeceklerini kaydetti.



LOJMANLARI DÖNÜŞTÜRECEK

Ankara Oran’daki Maliye Bakanlığı lojmanlarının bulunduğu arsa için, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı usulüyle yaptığı ihalede en yüksek teklifi vererek ihaleyi kazandıklarını hatırlatan Özen Kuzu, “Oran, Ankara’nın en merkezi noktalarından biri. Kuzu Grup olarak bu bölgeye prestijli bir proje kazandırmayı hedefliyoruz. Bir kentsel dönüşüm projesi olarak da değerlendirilebilecek bu projemizde, eski maliye bürokratlarının yaşadığı lojmanların yerine, 3 fonksiyonu içinde barındıran, konut, otel ve alışveriş merkezinden oluşan karma bir proje inşa edeceğiz” diye konuştu.

Oturma izni yabancıya satışı hızlandıracak

TÜRKİYE’nin, başta İstanbul olmak üzere dünyanın parlayan yıldızı olduğuna değinen Özen Kuzu, şu değerlendirmeyi yaptı: “Gerek ekonomide kaydedilen başarı, siyasal istikrar ve son girilen çözüm süreci, Türkiye’yi mercek altına almış uluslararası yatırımcıları pozitif yönde etkiliyor. Mütekabiliyet Yasası’nın çıkması yabancıları Türkiye’ye yöneltti. Mütekabiliyet Yasası’yla birlikte gerek Avrupalılardan gerekse Ortadoğu ülkelerinden Türkiye’de konut alanların sayısında ciddi bir artış yaşandı. Hükümet, Türkiye’den konut alan yabancıların oturma izniyle ilgili bir çalışma yaptı ve yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayınlandı. Hükümetin sektörön beklentilerini dikkate alarak Türkiye’den gayrimenkul alan yabancılara 1 yıl oturma izni veren düzenlemeyi yapması ve gayrimenkulü ellerinde bulundurdukları sürece bu iznin yenilenecek olması sevindirici. Kuzu Grup olarak yüksek oranda yabancıya satış gerçekleştiriyoruz. Bu düzenlemeyle sektörde yabancı satış oranı hızla artacaktır. Bununla beraber Türkiye’ye ciddi oranda kaynak girişi de sağlanacaktır.”