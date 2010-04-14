'Spradon' Bahçeşehir'e değer katıyor

KUZU GRUP - FOTO GALERİ

İSTANBUL ve Ankara'da toplamda 4 bin 400 konutu bulan 8 lüks projeyi aynı anda yürüten ve bugüne kadar 30 bin kişiyi ev sahibi yapan Kuzu Grup, Bahçeşehir'deki Spradon markalı 5 farklı projesiyle bölgeye değer katıyor. Bu 5 proje içinde, 1045 konut sayısıyla öne çıkan Ağustos teslim Spradon Quartz'da, 1+1'den 6+1'e kadar farklı daire seçenekleri sunuluyor. Adını, 'çevresine pozitif enerji veren' değerli 'quartz' taşından alan projede fiyatlar 150 bin liradan başlıyor.

KUZU Grup, sadece konut ve ticari gayrimenkul projeleriyle değil, taahhüt ve alt yapı projeleri pastasından aldığı payla da Türkiye'nin önde gelen gruplarından biri. Bugüne kadar 30 bin aileyi konut sahibi yaptıklarını hatırlatan Kuzu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Gökçen Kuzu, "Bunun gurur ve mutlulukla yeni projeler üretmeye devam ediyoruz" diyor.

Krizi iyi yönettik

Krizde projelere ara vermeden devam eden Kuzu Grup'un, 'krizi iyi bir şekilde yönettiğini' ifade eden Gökçen Kuzu, "Biz bu krizi elimizde hazır konut bulundurarak, tüketicilerin ihtiyaçlarına göre ürettiğimiz ve inandığımız projelerle yönettik. Projelerimizin en önemli özellikleri yatırım değerlerinin yüksek olması, lokasyon bakımından tüketiciyi cezbetmesi, her ihtiyaca ve zevke hitap etmeleri" diye konuşuyor.

Cazip fırsatlar sunuyoruz

Kuzu Grup halen İstanbul Bahçeşehir'de Spradon Quartz (1042 konut), Spradon Evleri (322 konut), Spradon Teras Evler ve Residence (78 konut), Spradon Kuleler (394 konut) projeleriyle cazip fırsatlar sunuyor. İstanbul'da ayrıca Halkalı-Divan Residence (743 konut ve 26 ticari ürite) projesini bu ay teslim edeceklerini hatırlatan Gökçen Kuzu, Ankara'da ise Parkvadi Evleri (1120 konut) ve bu projenin son halkası Parkvadi Premium (76 konut), Parkvadi Batı Evleri (250 konut) ve Keçiören Divan Konutları (428 konut ve 46 dükkanlı Divan AVM) ile başkentin en lüks projelerini hayata geçirdiklerini belirtiyor.

Quartz, adı gibi değerli

Gökçen Kuzu, Bahçeşehir'de 53 bin metrekare alan üzerine hayata geçirdikleri, Ağustos'ta teslim edilecek Spradon Quartz projesinin adı gibi değerli bir sosyal yaşam alanı sunduğuna dikkat çekti ve "Bölgesine değer katan Spradon Quartz adında, çevresine pozitif enerji veren bir taş olan 'quartz'dan esinlendik. Projede; Akik (2 blok), Opal (kısa katlı 5 blok), Ametist (5 blok) ve Oniks (2 blok) olarak 4 farklı bölümde 1045 konut yer alıyor. Quartz projemizde daire fiyatları 150 bin liradan başlıyor" diyor.

Sosyal tesiste yok yok

18 katlı Ametist bloklarda 1+1 ve 2+1; 14 katlı Akik bloklarda 1+1 ve 2+1; 14 katlı Oniks bloklarda 3+1, 7'şer katlı Opal bloklarda 3+1, 4+1 ve 6+1 daire tipleri mevcut. Projede 1+1'ler 66 metrekare, 2+1 konutlar 82 metrekare, 3+1 daireler ise 149 metrekare. Spradon Quartz'da, açık ve kapalı yüzme havuzu, sauna, fitness center, çocuk oyun parkları, basketbol ve tenis sahaları bulunuyor. Projedeki daire fiyatları 150 bin lira ile 850 bin lira arasında değişiyor.

Marmaray'a komşu göl ve deniz manzaralı Divan Residence'de 129 bin liraya daire

KUZU Grup'un, TOKİ arazisinde hayata geçirdiği Halkalı-Divan Residence projesinde, bu ay teslim edilecek 743 daire ve 26 dükkan bulunuyor. Çok cazip bir lokasyonda olan proje; E-5 ve TEM otoyollarına ayrıca Atatürk Havalimanı'na yakınlığı ile öne çıkıyor. Divan Residence, 34 bin 205 metrekare arazi üzerine inşa edildi ve bu ay teslimlar başlıyor. Göl ve deniz manzaralı 1+1 ve 2+1 konutlardan oluşan projede, dairelerin büyüklükleri 57.74 metrekare ile 111.46 metrekare arasında değişiyor. Projede toplam 743 daire ve 26 dükkan bulunuyor. Yüzde 80'i peyzaj alanları için ayrılan projede; yüzme havuzu, kafeterya, fitness center, Türk hamamı, sauna ve duş bölümlerinden oluşan sosyal tesislerin yanı sıra basketbol sahası, tenis sahası ve çocuk parkları gibi sosyal olanaklar da sunuluyor. Divan Residence'de fiyatlar 129 bin lira ile 278 bin lira arasında. İnşaatı süren Marmaray projesi istasyonuna 500 metre uzaklıktaki Divan Residence, Atatürk Havalimanı'na 9, E-5'e 2 ve TEM'e ise 3 kilometre uzaklıkta.

Spradon Evleri'nde 83 dönüm arazide sadece 322 aile yaşayacak

KUZU Grup'un Bahçeşehir'deki ayrıcalıklı ve butik projesi Spradon Evleri ise 83 bin metrekarelik (83 dönüm) alan üzerinde sadece ve sadece 322 seçkin aileye ev sahipliği yapacak. Projenin yüzde 80'i yeşil alanlara ayrıldı. Yaşamın başladığı projede en küçük konut tipinin 86 metrekarelik 2+1, en büyük konut tipinin ise 456 metrekarelik 6+2 müstakil villalar olduğunu ifade eden Kuzu grup Yönetim Kurulu Başkanı Gökçen Kuzu, "Spradon Evleri içerisinde 4+1 bahçe dubleksleri 240 metrekare üst dubleksler, 215 metrekare 3+1 ikiz villalar, 4+2'lik 285 metrekarelik müstakil villalar, 6+2'lik 456 metrekare villalar var. Spradon Evleri C Bloklar diye adlandırdığımız 11 katlı bloklarda ise 136 metrekarelik 3+1 daireler mevcut" dedi.

Sosyal donatılar içerisinde 350 metrekare yarı olimpik açık yüzme havuz bulunduğunu belirten Gökçen Kuzu, "Her adaya bir havuz düşüyor. Sauna, fitness center, Türk hamamı, çocuk oyun parkları ve yürüyüş parkurları bulunuyor. Çok ayrıcalıklı ve butik projemizde fiyatlar 225 bin lira ile 1 milyon 570 bin lira arasında değişiyor" diye konuştu.

Spradon Kuleler ve Teras Evler'de hemen teslim daire fırsatı

KUZU Grup, daire teslimlerinin başladığı Spradon Kuleler, Spradon Teras Evler ve Residence'de de ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralıyor. 35 bin metrekarelik alan üzerine kurulu olan Spradon Kuleler'de, toplamda 394 konut yer alıyor. 21'er katlı 5 bloktan oluşan Spradon Kuleler'de, 184 metrekare 4+1'ler 148 metrekare 3+1'ler, 115 metrekare 2+1'ler ve 91 metrekare 1+1 konut tipleri bulunuyor. Spradon Kuleler'de fiyatlar 205 bin lira ile 400 bin lira aralığında. Spradon Kuleler'de 350 metrekare yarı olimpik yüzme havuzu, sauna, fitnes center, basketbol ve tenis sahaları bulunuyor. Spradon Teras Evler ve Residence, 35 bin metrekarelik alan üzerine inşa edildi ve toplamda 78 aileye ev sahipliği yapacak. Gökçen Kuzu, "Teras Evler'in en büyük özelliği, emsalinin olmaması. Ev içerisinde teras, hamam, sauna, yüzme havuzu, fitness imkanı sunuyor. Teras Evler'deki daire tipleri 4+1, 5+1 ve 6+1 şeklinde. Fiyatlar ise 405 bin lirayla 1 milyon lira arasında değişiyor" diye konuşuyor.

Parkvadi Premium lüksün son noktasını Ankaralılara sunuyor

GÖKÇEN Kuzu, Ankara'daki Dikmen Vadisi Parkvadi Evleri projesinin son aşamasını oluşturan Parkvadi Premium projesini ise "Lüksün son noktası" olarak değerlendiriyor. Parkvadi Premium'da; parmak izi okumalı kapılar kapandığında 5 saniye içinde kilitleniyor, her oda ayrı sıcaklıkta ısıtılabiliyor, havuz suyu sıcaklığı ayarlanabiliyor. Projedeki konutlarda, 150 metrekarelik teraslar muhteşem vadi manzarası sunuyor. Gökçen Kuzu, "4+1 düz daire, dubleks ve tripleks olarak yatırımcılarımızın beğenisine sunduğumuz Parkvadi Premium, Türkiye'nin en lüks konut projelerinden biri olup, ihtişamı ve konumuyla büyüleyen bir projemiz" ifadelerini kullanıyor.

Çankaya Park Vadi Evleri, toplamda 1120 konuttan oluşuyor. Bu projenin Ankara'da teknolojisi ve mimarisiyle öncü olduğunun altını çizen Gökçen Kuzu, "1 milyon 500 bin metrekare (1500 dönüm) yeşil alanın içinde bulunan, Ankara'nın merkezi ve en gözde yeri olan Çankaya'da konumlandırılan Park Vadi Evleri, Ankara'nın siluetine eklenen bir inci gibi. Ankara'nın göbeğinde, şehrin karmaşasından uzak, yeşillikler içinde, elit kesimin tek tercihi olan projemizin bir alternatifi daha yok" diyor.

Projenin dünyanın en seçkin markalarıyla inşa edildiğini vurgulayan Gökçen Kuzu, "Park Vadi'de 1+1'den 6+1'e kadar konut şeçeneği var. Eşşiz manzarası ve doğayla iç içe olan projemizde 120 aya kadar geniş ödeme seçeneği sunuyoruz. Fiyatlar 200 bin dolar ile 2.5 milyon dolar aralığında fakat; yatırımcıları düşünüp, dolar kurunu 1.25 TL'de sabitledik" hatırlatmasını yapıyor.

Keçiören'in gözbebeği Divan Konutları

ANKARA Keçiören'deki Divan Konutları da; 35 bin 934 metrekare alanda, inşaatı bitmiş ve oturuma hazır dairelerden oluşuyor. Sitede toplam 8 blokta 428 konut ve 46 dükkan bulunuyor. 11, 12 ve 13 katlı bloklarda 2+1, 3+1, 4+1 daireler ve 5+1, 6+1 dubleks dairelerden oluşan projede 24 saat güvenlik, çocuk oyun parkı, basketbol sahası var. Sosyal tesislerde hem baylar hem bayanlar için ayrı ayrı düşünülmüş yüzme havuzunun yanı sıra sauna, fitness, Türk hamamı, Fin hamamı bulunuyor.

Keçiören Divan Konutları'nda 2+1'ler 168 bin lira ile 220 bin 500 TL aralığında, 3+1'ler 199 bin 500 lira ile 341 bin 250 TL arasında, 4+1'ler 288 bin 750 TL ile 351 bin 750 TL aralığında. 5+1'ler 462 bin liradan, 6+1'ler 504 bin liradan başlıyor. 6+1'ler maksimum 514 bin 500 TL'ye satılıyor.

Şehir merkezine çok yakın, ulaşım sorunu olmayan, Batıkent'in merkezinde konumlandırılan Parkvadi Batı Evleri ise hem kaliteli, hem lüks, hem cazip fiyatlarıyla öne çıkıyor. Park Vadi Batı Evleri; sosyal olanakları, çocuk oyun alanları, yemyeşil çevre düzenlemesiyle eşsiz site hayatı sunuyor. 1+1'den 4+1'e kadar konut seçeneği sunan projede fiyatlar 70 bin lira ile 345 bin lira aralığında.

Fiyatlar tırmanacak acele hareket edin

GÖKÇEN Kuzu; inşaat sektörünü "ülke ekonomisinin atardamarı" olarak nitelerken, "Biz krizde 1000'den fazla konut sattık. Krizde yatırımcıya yüzde 60'dan fazla kazandırdık. Birikmişi olup kararsız kalan tüketicilere tavsiyem konut alımlarını geciktirmesinler. Konuta yatırım en doğru yatırım. Konut yatırımı için acele edilmesini öneririm. Bundan sonra fiyatlar tırmanacak. Demir-çelik ürünlerine yüzde 40 zam geldi. Ayrıca malzeme fiyatlarına yine zam bekleniyor" uyarısını yaptı.

Tahran'a 120 bin konut yapacağız

GÖKÇEN Kuzu, yılda 1 milyon metrekare inşaat yapma potansiyeline sahip olduklarını hatırlatıyor ve "Gün geçtikçe bunu daha da arttırmak, sektörümüzün lider kuruluşu olmak için durmadan çalışıyoruz. İran'da 1 yılda bitirmeyi taahhüt ettiğimiz 20 bin konutluk projenin temellerini atıyoruz ve 100 bin konutun da projelerıne başladık. Dünyada bir ilki gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. 120 bin konutluk uydukent projesi Parand şehrini, Tahran'da tek başımıza inşa edeceğiz" diyor.