Spotify'ı Linux'lü bilgisayarlara yüklemek artık daha da kolay!

Spotify, önceden Linux tabanlı bilgisayarlara zor yükleniyordu. Artık Spotify'ın Linux tabanlı bilgisayarlara yüklenmesi daha kolay. Konuya ilişkin Linux tabanlı işletim sistemi Ubuntu'yu geliştiren Canonical şu açıklamayı yaptı: "Spotify kendi evrensel uygulama paketini yayınlayarak Linux ekosistemindeki abonelerine kullandıkları sürümden bağımsız olarak favori müzik servislerine ulaşma imkânı sundu. Spotify’ın evrensel uygulama paketi ekosistemine katılmasından büyük mutluluk duyuyoruz. 2018’de bu listeye yeni paketlerin eklenmesini de heyecanla bekliyoruz."

Snap ismiyle de anılan evrensel uygulama paketlerini, Linux için yüklemek çok basit. Açık kaynaklı sistem yazılımının farklı kaynaklarında rahatlıkla kullanılıyor olması bahsi geçen paketlerin en büyük işlevi. Farklı sürümler ise içinde, Linux Mint, Manjaro, Debian, OpenSUSE, Solus ve Ubuntu bulunuyor.

Evrensel uygulama paketleri, ağ yapıları gereği sadece geliştiricileri tarafından güncellenebiliyor. Bu sebepten ötürü kullanıcıların manul güncelleme yapmasına gerek kalmıyor. Son olarak Linux tabanlı bilgisayarlardan Spotify'a giriş, Windows veya macOS'a göre daha az olduğu biliniyor.