Spotify'dan spor yapanlar için trendleri açıkladı

Eminem’in “Till I Collapse” adlı şarkısı ikinci kez üst üste spor yaparken dünya çapında en çok dinlenen şarkı oldu ve spor sırasında Spotify’da en çok dinlenen şarkılardan biri olarak top listelerde yıllardır yerini koruyor. Eminem’in 2002 tarihli bir diğer hit şarkısı “Lose Yourself” de spor sırasında en çok dinlenen şarkılar arasında ilk 5’te yer alıyor. Müzikseverler diğer yandan, spor yapma motivasyonları için 2017 yılının yükselen yıldızları ile yeni keşiflere de çıkıyor. Dua Lipa ve Camila Cabello spor sırasında en çok dinlenen sanatçılar arasında bu sene ilk 10’da yer alırken, Post Malone’nun hit şarkısı “rockstar” da müzikseverlerin terlerken en çok dinlediği şarkı olarak listenin ikinci sırasına yerleşiyor. Türkiye’de de durum çok farklı değil. Eminem’in “Till I Collapse” adlı şarkısını, Jax Jones’tan “You Don't Know Me” ve yine Eminem’den “Lose Yourself” takip ediyor. Post Malone’un “rockstar”ı Türkiye Top 10 listesinde 4’üncü sırada görülüyor ancak listede yer alan sonraki 3 şarkı ise globalden farklı olarak Kral Lord’tan geliyor.

İskandinavya ve Amerika’da bulunan şehirler spor çalma listelerini en çok dinleyenlerin başında geliyor. Norveç’in başkenti Oslo listenin ilk sırasında yer alırken, Amerika’dan Miami ve Washington, D.C. ise listenin sırasıyla iki ve üçüncü sırasını oluşturuyor.

Spotify verilerine göre, kararlı bir spor yapma planıyla birlikte her yeni yıl için gerekli motivasyonu ayakta tutmak üzere, spor temalı çalma listelerini dinleme oranı 1 Ocak itibariyle artıyor ve 24 Ocak gibi zirveye ulaşıyor. Sonrasında ise bu oran git gide düşüyor ve 14 Şubat’ta en alt seviyeye geriliyor. Türkiye’de ise durum biraz daha farklı; forma girme isteği ile birlikte spor temalı çalma listelerini dinleme oranı Ocak ayı boyunca artış gösteriyor ama asıl yükseliş Şubat ayında gerçekleşiyor ve 24 Şubat’ta zirve yapıyor. Belli ki Türkiye’de yeni yılla birlikte spor yapma isteği artıyor ama planların harekete geçme zamanı Şubat ayını buluyor.

2018’de yeni şeyler denemek isteyenler, alışagelmişin dışındaki spor aktivitelerini keşfetmek isteyebilir. Örneğin suda pedal çevirme/bisiklet çalma listeleri geçtiğimiz yıl yüzde 86 arttı, bira yogası çalma listeleri ise rekor seviyede artış göstererek yüzde 137 büyüme kaydetti ve müzik, yeni spor yöntemlerine eşlik ederek yepyeni aktivitelere de yer almaya başladı, örneğin: keçi yogası!

Aşağıda spora eşlik eden müzik trendlerine ilişkin Spotify verilerini görebilirsiniz. İşte, bu sene spor planlarınızı harekete geçirmeniz için Spotify’daki tüm spor/antrenman çalma listeleri:

Dünya Genelinde Spor Yaparken En Çok Dinlenen TOP 10 Şarkı:

Eminem - Till I Collapse

Post Malone - rockstar

Eminem - Lose Yourself - Soundtrack Version

Kendrick Lamar - HUMBLE.

Axwell /\ Ingrosso - More Than You Know

J Balvin - Mi Gente (feat. Beyoncé)

Camila Cabello - Havana

Jax Jones - You Don't Know Me - Radio Edit

Dua Lipa - New Rules

Kanye West - POWER



Türkiye’de Spor Yaparken En Çok Dinlenen TOP 10 Şarkı:

Eminem - Till I Collapse

Jax Jones - You Don't Know Me - Radio Edit

Eminem - Lose Yourself - Soundtrack Version

Post Malone - rockstar

Kara Lord – Zen Rain

Kara Lord – White Noise

Kara Lord – Pouring Rain

Sean Paul - No Lie

Axwell /\ Ingrosso - More Than You Know

Fort Minor - Remember The Name (feat. Styles Of Beyond)



Spotify’da En Popüler Spor/Antrenman Çalma Listeleri:

Beast Mode

Cardio

Run Wild

Workout Twerkout

Workout

Hype

Power Workout

Latin Dance Cardio

Throwback Workout

Pumping Iron



Spor Yaparken Müzik Dinleyen Top 10 Şehir:

Oslo, Norway

Miami, Florida, US

Washington, D.C., US

London, England

Copenhagen, Denmark

Gothenburg, Sweden

Phoenix, Arizona, US

Dallas, Texas, US

Auckland, New Zealand

Toronto, Ontario, Canada