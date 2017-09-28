Spotify’daki değişikliği fark ettiniz mi?

Zaman Kapsülün, geçtiğimiz yaz Spotify tarafından yayınlanan Your Summer Rewind çalma listesinin gördüğü ilgi üzerine, bu başarılı çalma listesinin bir devamı olarak, bu sefer de gençlik yıllarının en güçlü hatıralarını kullanıcıların gözünde canlandırmak üzere oluşturuldu.

Zaman Kapsülü çalma listenizi, ana sayfanızın başında ya da Spotify’ın iOS ve Android mobil uygulamalarındaki Gözat bölümünde yer alan Dönem Müzikleri bölümünde bulabilirsiniz. Ya da timecapsule.spotify.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Ekli dokümanda yer alan Spotify kodunu tarayarak da yeni çalma listenize ulaşmanız mümkün.







