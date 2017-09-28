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    Spotify’daki değişikliği fark ettiniz mi?

    Hürriyet Haber
    28.09.2017 - 13:52 | Son Güncelleme: 28.09.2017 - 14:19

    Spotify, “Zaman Kapsülün” adlı en yeni kişiselleştirilmiş çalma listesini duyurdu. Bugün itibariyle Spotify’ın bulunduğu 60 ülkede, tüm Spotify kullanıcıları “Zaman Kapsülün”deki şarkıları dinleyebilecek. Zaman Kapsülün, kullanıcıların 16 yaşlarından 20’li yaşlarının başlarına denk gelen nostaljik 30 şarkıyı bir araya getirerek anıları yeniden canlandırıyor.

    Zaman Kapsülün, geçtiğimiz yaz Spotify tarafından yayınlanan Your Summer Rewind çalma listesinin gördüğü ilgi üzerine, bu başarılı çalma listesinin bir devamı olarak, bu sefer de gençlik yıllarının en güçlü hatıralarını kullanıcıların gözünde canlandırmak üzere oluşturuldu.

    Zaman Kapsülü çalma listenizi, ana sayfanızın başında ya da Spotify’ın iOS ve Android mobil uygulamalarındaki Gözat bölümünde yer alan Dönem Müzikleri bölümünde bulabilirsiniz. Ya da timecapsule.spotify.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

    Ekli dokümanda yer alan Spotify kodunu tarayarak da yeni çalma listenize ulaşmanız mümkün.

    Spotify’daki değişikliği fark ettiniz mi

    Etiketler: spotify , zaman kapsülün , müzik
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