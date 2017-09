Spotify'da yaza damga vuran şarkılar

Spotify, müzikseverler tarafından bu yazın en çok dinlenen şarkılarını açıkladı. Şimdiye kadar 786 milyonun üzerinde dinlenen Luis Fonsi ve Daddy Yankee’nin Justin Bieber ile birlikte seslendirdiği “Despacito – Remix” dünya genelinde 2017 yazına damgasını vuran şarkı oldu ve ilk sıradaki yerini aldı.

DJ Khaled ve French Montana ise bu yaz tüm dünyada öne çıkan diğer iki isim oldu. Khaled’in Rihanna ve Bryson Tiller’la yaptığı “Wild Thoughts” global TOP 3 listesinde ikinci sıraya yerleşirken, French’in “Unforgettable”ı ise üçüncü sırada yer aldı. Spotifiy’ın dünya genelinde en çok dinlenen yaz şarkıları listesindeki diğer isimlerden bazıları ise Calvin Harris, Rita Ora ve Ed Sheeran.

Türkiye’de yaza damgasını TOP 5 şarkının 4’ü Türk sanatçılardan geldi. Türkiye TOP 5 listesinde Aleyna Tilki “Sen Olsan Bari” ile listenin ilk sırasında yer aldı. Aleyna Tilki’yi tüm dünyada Latin havası estiren Luis Fonsi ve Daddy Yankee’nin Justin Bieber ile birlikte seslendirdiği “Despacito – Remix” takip ederken, 3’üncü sırayı Deeperise’ın Raf’ı aldı. 4’üncü sırada Edis’ten Çok Çok, 5’inci sırada ise bu yazın merakla beklenen Tarkan şarkısı “Yolla” yer aldı. Spotify’ın Türkiye genelinde en çok dinlenen TOP 20 yaz şarkıları listesindeki diğer Türk sanatçılardan bazıları ise İlyas Yalçıntaş, Ayşe Hatun Önal ve Bengü.

Latin Müzik, “Mi Gente”, “Felices los 4, “Me Rehúso” ve “Despacito”nun orijinali ile Justin Bieber’la olan Remix versiyonunun da olduğu İspanyolca dilinde 5 şarkı ile 2017 yazının TOP şarkıları listesinde öne çıkan müzik türü oldu.

“2017 bize Latin Müziği dolu bir yaz sundu” diyen Spotify Latin Kültürü Başkanı Rocio Guerrero şöyle devam etti: “Spotify’ın global listesinde bugüne kadar ilk kez, başta adeta bir marş haline gelen “Despacito”nun hem orijinal hem de remix versiyonu olmak üzere yedi tane Latin şarkısıbulunuyor. Diğer bir büyük başarı ise Danny Ocean’a ait. Spotify’da yükselişte olan Latin sanatçılar arasında yer alanDanny Ocean, “Me Rehúso” ile 318 milyondan fazla kez dinlendi.

Spotify’ın yaz şarkıları listesi, yazın ilk günü kabul edilen 21 Haziran ile 27 Ağustos tarihleri arasında Spotify’da dünyada ve Türkiye’de en çok dinlenen şarkıların derlenmesi ile oluşturuldu.

Daddy Yankee, Luis Fonsi- Despacito - Remix (feat. Justin Bieber)

DJ Khaled- Wild Thoughts (feat. Rihanna & Bryson Tiller)

French Montana, Unforgettable (feat. Swae Lee)

DJ Khaled- I'm the One (feat. Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper, Lil Wayne)

J Balvin, Willy William- Mi Gente

Ed Sheeran- Shape of You

Calvin Harris- Feels (feat. Pharrell Williams, Katy Perry, Big Sean)

Charlie Puth- Attention

Liam Payne- Strip That Down (feat. Quavo)

Imagine Dragons- Thunder

Jonas Blue- Mama (feat. William Singe)

David Guetta- 2U (feat. Justin Bieber)

Lil Uzi Vert- XO TOUR Llif3

Shawn Mendes- There's Nothing Holdin' Me Back

Axwell /\ Ingrosso- More Than You Know

Kendrick Lamar- HUMBLE.

Jason Derulo- Swalla (feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign)

The Chainsmokers, Coldplay- Something Just Like This

Maluma- Felices los 4

Imagine Dragons- Believer

Danny Ocean- Me Rehúso

Luis Fonsi- Despacito (feat. Daddy Yankee)

Post Malone- Congratulations (feat. Quavo)

Maggie Lindemann, CADE, Cheat Codes - Pretty Girl (Cheat Code X CADE Remix)

Rita Ora- Your Song

Niall Horan- Slow Hands

Demi Lovato- Sorry Not Sorry

Martin Garrix, Troye Sivan - There For You

Clean Bandit- Symphony (feat. Zara Larsson)

30. Bruno Mars- That’s What I Like

Spotify global TOP 30 Yaz Şarkıları Listesini çalma listesi olarak yayınlamak için ilgili embed kodu ekli dokümanda bulabilirsiniz.

Spotify’ın Türkiye TOP 20 Yaz Şarkıları Listesi



1. Aleyna Tilki- Sen Olsan Bari

2. Daddy Yankee, Luis Fonsi – Despacito (Remix)

3. Deeperise- Raf

4. Edis - Çok Çok

5. Tarkan- Yolla

6. Ed Sheeran- Shape of You

7. DJ Khaled, Rihanna- Wild Thoughts

8. Imagine Dragons- Thunder

9. Charlie Puth- Attention

10. No Method- Let Me Go

11. Willy William, J Balvin- Mi Gente

12. Imagine Dragons- Believer

13. Anne-Marie- Ciao Adios

14. İlyas Yalçıntaş- Gel Be Gökyüzüm

15. Ty Dolla $ign, Nicki Minaj, Jason Derulo- Swalla (feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign)

16. French Montana- Unforgettable

17. Ayse Hatun Önal- Olay

18. David Guetta- 2U (feat. Justin Bieber)

19. Bengü- Kuzum

20. Future- Mask Off