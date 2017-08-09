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    Spotify Xbox One için yayında!

    Hürriyet Haber
    09 Ağustos 2017 - 09:26Son Güncelleme : 09 Ağustos 2017 - 09:26

    Spotify, Spotify uygulamasının Türkiye de dahil olmak üzere 34 ülkede* Xbox One’a geldiğini duyurdu. Söz konusu entegrasyon sayesinde bugünden itibaren milyonlarca Xbox One kullanıcısı, Spotify uygulamasını kullanarak oynadıkları her oyuna en uygun şarkıları seçebilecek.

    Kullanıcıların kayıtlı şarkılarına, özel olarak hazırlanmış oyun çalma listelerine ve Spotify’ın tüm müzik kataloğuna oyun sırasında ulaşma olanağı sağlayan Spotify, böylece oyun deneyimini kişiselleştirme imkanı sunuyor. İster Premium ister ücretsiz Spotify kullanıcısı olun, istediğiniz şarkıyı çalmak ve kişiselleştirilmiş oyun müziğinizi yaratmak artık çok kolay.

    Müziğin, en iyi oyun deneyimini yaratmanın ayrılmaz bir parçası olmaya devam ettiğini ifade eden Spotify Platform & İş Ortakları Deneyim Bölümü Ürün Direktörü Mikael Ericsson, “Xbox One kullanıcılarına en sevdikleri oyunların keyfini çıkarırken kendilerine özel soundtrack’leri seçme imkanı sağlamaktan büyük heyecan duyuyoruz” dedi.

    Etiketler: spotify , uygulama , müzik
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