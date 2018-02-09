Spotify Türkiye ofisini neden kapattı?

Son zamanların en popüler müzik hizmeti Spotify, ticari nedenlerden ötürü Türkiye ofisini kapatacağını duyurdu. Bu değişiklik elbette Spotify'dan hizmet almanızı engellemeyecek ve en azından kısa vadede değişikliği hissetmeyeceksiniz.

Ofisin "Ticari sebeplerden ötürü" kapatılması dışında pek fazla detay verilmedi. Spotify Türkiye, gelişmeye ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Türkiye Spotify için önemli bir pazar ve biz Spotify olarak dünyanın en iyi müzik hizmetini Türkiye'deki müzikseverlere sunmaya devam etmekte kararlıyız. Türkiye'deki ofisimizin kapanıyor olduğu doğru ancak Türkiye'deki kullanıcılar ve sanatçılar için en iyi deneyimi sunmak üzere Türkiye pazarı ile ilgili olarak çalışmaya devam edecek bir ekibimiz bulunuyor."





Spotify, Türkiye operasyonlarını bölge ülke temsilciliklerine bağlayacak. Spotify'ın Türkiye ofisi İstanbul Levent'te, 2013'te açılmıştı. Gelişmeyle birlikte Spotify Türkiye'nin Ülke Direktörü Ergül Çivi'nin Spotify ABD Ticari Direktörü olarak atandığı öğrenildi.

Spotify'ın ofisini kapatmasının RTÜK müdahalesine imkan tanıyan yasanın gündemdeyken yaşanmasının tesadüf olup olmadığını şimdilik bilmiyoruz. Elbette Spotify'ın kararınını bir değil birden fazla faktör de etkilemiş olabilir.