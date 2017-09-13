Spotify kullananlara çok kötü haber! Artık orada dinleyemeyeceksiniz

Eğer Apple bilgisayarınızda Safari'yi Spotify'dan müzik dinlemek için kullannıyorsanız sizin için kötü bir haberimiz var. Dinleyiciler Spotify'ın web oynatıcısının artık Safari'de çalışmadığını fark ettiler. Eğer şu an siteyi Safari ile ziyaret ederseniz, ya alternatif bir tarayıcıya, ya da Spotify Mac uygulamasına geçmeniz gerektiğini söyleyen bir mesaj ile karşılaşacaksınız.

Kullanıcılar bu ani ve tuhaf değişiklik hakkında Spotify ile iletişime geçtiklerinde, teknik destek Safari'nin en son güncellemeleri nedeniyle Spotify ile uyumsuz hale geldiğini söyledi. Spotify şimdilik ne zaman Safari'ye döneceği konusunda bir açıklama yapmadı, ancak daha şimdiden niye böyle bir durumun söz konusu olduğu ile ilgili tahminler bulunuyor.

Mac Generation'a göre Spotify'in b kararı Widevine kopya koruma eklentisi ile alakalı. Spotify bu yazılım ile web-tabanlı müzik akışını korumak istiyor, ancak macOS bu yazılımı yeterince su geçirmez olmadığı için etiketlemiş olabilir. Ve bu yazılım olmadan Spotify, Safari üzerinde gerektiği gibi çalışamıyor olabilir.

Eğer kendi Mac bilgisayarınıza sahipseniz, Spotify'in yerel uygulaması ile bu sorundan kurtulabilirsiniz, ya da farklı bir tarayıcı kullanıyorsanız zaten bir sorun yaşamayacaksınız. Ancak eğer kullandığınız Mac bir iş yerine aitse ve program yüklemeniz yasaksa, Spotify kullanmak şimdilik imkansız hale gelmiş durumda.