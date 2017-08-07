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    Spotify artık bu cihazlarda da çalışacak!

    Hürriyet Haber
    07 Ağustos 2017 - 07:37Son Güncelleme : 07 Ağustos 2017 - 07:37

    Görünene göre Spotify, var olduğu pek çok platforma, şimdi bir yenisini daha ekliyor! Sırada Xbox One mı var?

    Spotify, Haziran ayında masaüstü uygulamasını Windows Store'a sunmuştu. Şu anda 60 milyonun üzerinde ücretli üyeye sahip olan müzik hizmeti, Evrensel Windows Platform'u kullanan yeni bir uygulama geliştirmek yerine var olan uygulamasını Microsoft'un Desktop Bridge aracı ile dönüştürmeyi tercih etmişti.

    Bunun anlamı da Windows Store uygulamasının sadece Windows 10 PC'lerde kullanılabilir olması ve diğer telefonlar, HoloLens veya Xbox One gibi diğer Windows 10 cihazlarında yüklenememesiydi. Ancak görünene göre Spotify, yakın gelecekte Xbox One için bir uygulama yayınlayabilir.

    Reddit üzerinde ortaya çıkmaya başlayan görüntüler, Microsoft'un Larry Hryb'inin (Xbox topluluğu tarafından daha çok Major Nelson olarak biliniyor) "Spotify Music – for Xbox" kullandığını göstermekteydi. Ekran görüntüleri en başta Photoshop'lanmış sahte görüntüler olarak düşünülmüştü ancak görünene göre bunların gerçek olma ihtimalleri de oldukça yüksek.

    The Verge, isimsiz "Spotify ve Microsoft'un planlarına yakın" kaynaklardan alıntı yaparak bir Spotify uygulamasının Xbox için geliştirilmekte olduğuna ve şu anda iç testlerin yapıldığını söylüyor.

    Spotify, yaklaşık olarak iki buçuk yıl önce Sony ile özel bir ortaklık aracılığı ile PlayStation üzerinde firmanın PlayStation Music hizmetine destek sağlayacak bir şekilde sunulmuştu.

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    Etiketler: xbox one , oyun , oyun konsolu , spotify , microsoft
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