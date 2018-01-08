Spotify 140 milyon aboneye ulaştı, 70 milyonundan para alıyor!

Popüler çevrimiçi müzik dinleme platformu Spotify, tarihinde yeni bir mil taşını kutluyor. Dev sistem, son 6 ay içinde ücretli abonelerine 10 milyon kullanıcıyı daha ekleyerek 70 milyonluk ücretli abone sayısına ulaştı. Spotify’ın en büyük rakiplerinden olan Apple Music, Eylül 2017 verilerine göre sadece 30 milyon ücretli aboneye sahip.

Spotify ile Apple Music servislerinin ayrıştığı en önemli nokta, Apple’ın sadece ücretli aboneliğe izin vermesi. Spotify ise onun aksine kullanıcılarının dilerlerse hiçbir ücret ödemeden sistemlerini kullanmalarına (bazı kısıtlamalar ve reklamlar ile) izin veriyor. Spotify’ın servisini ücretsiz kullanan abonelerini de hesaba katarsak, dev şirketin şuan 140 milyonu aşan bir abone mevcudu bulunuyor. 140 milyon, Birleşik krallık, İspanya ve Avustralya’nın nüfuslarının toplamı ancak ediyor.

Spotify’a yönelen birkaç telif hakkı davası şu aralar gündemde olsa da, firma başarılarla dolu günlerini hiçbir şeyin bozmasına izin vermeyecek gibi görünüyor. Son raporlara göre ise firma hisselerini halka arz etmeye hazırlanıyor.

Şuan için Spotify’ın Premium abonesi olmak için ödenmesi gereken ücret ayda 14₺ iken firma üniversite öğrencilerinden bu fiyatın sadece yarısını alıyor. Bu ücretler, bahsettiğimiz Apple Music ile neredeyse uyuşuyor.