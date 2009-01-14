Sporun özü ve aydınların öz(ü)rü

H.Deniz Çekin yazıyor

Hem spora siyaset bulaştırdık. Hem de bunun için ödül aldık.

Tarih, 6 Eylül 2008. Yer, Ermenistan’ın Başkenti Erivan. 2010 Dünya Kupası elemeleri için Hrazdan Stadı’nda Ermenistan ve Türk Milli futbol takımları karşı karşıya.

Her iki ülke de diplomatik olarak birbirlerini tanımıyorlar aslında. Ortak bir tarihi ve kültürü paylaşan iki millet, sonradan düşman olmuş. Daha doğrusu yapılmış. Her iki taraf da bunun karşı tarafın hatası olduğunu söylüyor. Öyle bilgilendirilmişler. Gerçekten hatalı olanlar ise ortalığı daha fazla karıştırmakla meşgul. Düşmanlığımızdan besleniyorlar.

İki küs dostun yeniden konuşma çabası gibi. Havadan sudan, ufak bir neden olsa da barışabilsek heyecanı var havada. Hem iki ülke siyasetçilerinin iç politika aracı olarak kullanmasına hem de dost gözüken yabancıların her türlü oyununa inat. Eski günlerin hatırına.

Olayın siyasi yönünün karışıklığına rağmen o gün milli takımlar sahada, Cumhurbaşkanları da tribünlerde yerlerini aldı. Belki de ilk kez diplomatik ilişkiler tribünlerden başladı.

Ne yalan söyleyeyim ne diplomatik ilişkilerden ne de dış politikadan anlarım. Hatta maç öncesi Sarkisyan Gül’ü davet ettiğinde, “niye ilk adımı biz atacağız” sebepsiz gururu içindeydim. Aynı gurur, maçı seyrettiğimde de benimleydi, her zamankinden daha çok kazanmayı arzu ettim, kazanınca da her zamankinden daha fazla sevindim.

Ama şimdi bunların hepsinin çok manalı olmadığının farkındayım. Manalı olan sporun barışa, kardeşliğe, diyaloga bir katkısının olabilmesi. Annemin, henüz küçük bir kız çocuğuyken, Ermeni komşularıyla olan anılarından hep sevgiyle bahsetmesi gibi.

FIFA’nın 2008 Fair Play Ödülünü alabilmek bu açıdan oldukça anlamlı. Çünkü bu, sahada yaşananlar için verilmiş bir ödül değil. Futbol sahasından taşan bir anlamı var. İki ülkenin olmasa da iki milletin birbirine olan dostluğuna verilen bir ödül. Kimse birbirini aldatmasın, sahada ya da saha dışında doğru davranışlar “oyun”ların önüne geçsin ödülü.

Bu yaz hayatımda ilk kez bir dağ tırmanışına katıldım. Benim için oldukça zordu. Öğrendiğim en önemli şey ise bir daha çıkmak isteyenin, bu işi küçük ve ağır adımlarla yapmak zorunda olması gerçekliği. Koşarak dağlar aşılmıyor. Ya gücünüz tükeniyor, ya da hava değişikliğine adapte olamıyorsunuz.

Bu anlamda atılan küçük adımları daha da önemli buluyorum. Kuşkusuz yeri geldiğinde özür dilemek de bir meziyet. Ama oturduğumuz yerden özür dilemenin yakınlaştırıcı bir tarafı olduğuna inanmıyorum. İlk önce karşılıklı adımlar atılmalı, sonra, eğer gerekiyorsa, söylenecekler söylenir.

Sporu bu açıdan da çok seviyorum. Hareket gerektiriyor. Rakibini durdurmak için de, yerden kaldırmak amacıyla elini uzatmak için de ona doğru bir adım atmak şart.

Futbol topunun peşinden atılan adımların, iki ülke arasındaki dostluk köprüsünün ilk adımları olması dileğiyle.