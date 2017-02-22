Sporun 300 milyon dolarlık ‘E’ hali

You Tube’dan dünyadaki örneklerini pek çok kez izlemiştim. Bir stadyum dolusu kalabalıklardan haberdardım. ESpor kavramının Türkiye’de geldiği noktayı ancak kapıya gelip binlerce genci kuyrukta gördüğümde daha da iyi anladım. Hepsi hayranı oldukları kahramanların kostümlerini giymiş oyun dünyasının pırıltısına kendilerini kaptırmışlardı bile.

Dört günlük ziyaretçi bilançosu ise yaklaşık 90 bin kişiydi. Aklıma geçtiğimiz yıl yapılan League of Legends Şampiyonluk Ligi Türkiye Büyük Finali geldi. Fenerbahçe Ülker Sports Arena'daki finali 15 bine yakın genç izlemişti.

Bu büyük potansiyeli bir kez daha gözlerimle teyit ettikten sonra ESpor’a neden kayıtsız kalamayacağımızı geçmişten bugüne örneklerle anlatmaya çalışacağım;

RİOT GAMES VE LOL

Yıllar önce pek çoğumuzun internet cafelerde kulaklıklar takıp oynadığımız DotA ve Counter Strike gibi oyunlar ESpor kavramının temel taşlarını oluşturuyor. Türkiye’de ise Riot Games ofisinin açılmasıyla birlikte League of Legends (LoL) özellikle gençler arasında kısa sürede yaygınlaştı. Bununla birlikte eğlenmek için oynanan oyunlar bambaşka bir hal aldı. Artık klavye başında geçirilen her saniye bile değerli hale geldi. Sınırları o kadar genişledi, öylesine profesyonel bir seviyeye ulaştı ki oyunlar için şu ana kadar dünya çapında 300 milyon dolara yakın para ödülü dağıtıldı. Rakamlar giderek artmaya da devam ediyor.

REKOR EVİL GENİUSES’DA

DotA 2’den elde edilen takım gelirleri de oldukça çarpıcı. Kuzey Amerika tabanlı Evil Geniuses bugüne kadar ESpor’dan 15 milyon dolara yakın para kazanan ilk takım oldu. Henüz 10 milyon barajını aşan başka bir DotA 2 ekibi bulunmuyor.

FAKER GİBİSİ YOK!

Riot Games’in hayata geçirdiği League of Legends kısaca LoL’a baktığımızda ise üç kez dünya şampiyonu Lee "Faker" Sang-hyeok ismini görüyoruz. Bu arenanın pek çoklarına göre Messi’si… Faker bugüne kadar LoL’den sponsorluk gelirleri hariç 1 milyon dolara yakın para ödülü kazandı.

MESSİ DE VAR INİESTA DA

Takım arkadaşı Bae “Bengi” Seong-ung ise bu diyarın Iniesta’sı olarak kabul ediliyor. Ve kazanç tablosunda tahmin edildiği üzere Faker’ın ardından 800 bin dolar ile ikinci sırada yer alıyor. Bu ikili 2013 yılından bu yana o kadar bütünleştiler ki Faker ‘Tanrı’, Bengi ise ‘Tanrı’nın sağ eli’ olarak anılmaya başladı.

DÜNYA BASINI GEÇİŞE HAZIRLANIYOR

Geçtiğimiz yıl ESPN Magazine haziran sayısının tamamını ESpor’a ayırdı. Fransızların ünlü gazetesi L’Equipe de artık güncel ESpor haberleriyle bu dünyaya kayıtsız kalınmaması gerektiğinin farkında. Bu akım dünyanın pek çok önemli gazetelerinin internet sitelerinde ayrı bir sekme olarak kullanılmaya başlandı.

BÜYÜK MARKALAR DA İŞİN İÇİNDE

E-sporu düşündüğünüzde aklınıza ilk gelecek şey sponsor olmayabilir. Yine de ESpor’un oyun toplulukları ve onları takip edenler üzerindeki etkilerini düşündüğümüzde markaların çekimser kalamadığını görüyoruz. Red Bull, bu işe en çok yatırım yapan markaların başında geliyor. IGN, Coca Cola, Twitch, Nerdist, You Tube, Google, Gillette, Microsoft, Sony, Doritos gibi markalar da ESpor’un en büyük destekçileri arasında. FC Barcelona’nın yıldız futbolcusu Messi’ye sponsor olan Gillette, ESpor oyuncusu, Enrique “xPeke” Cedeno’yu yeni marka elçisi olarak ilan etti bile. Dünyaca ünlü spor giyim markası New Balance bile Uzakdoğu pazarındaki bilboardlarında Faker’ı kullanıyor.

NBA DE KAYITSIZ KALAMADI

FIFA ve NFL’den sonra NBA’de ESpor dünyasındaki yerini aldı. Dünyanın en iyi basketbol oyuncuları, NBA ve Take-Two iş birliği ile hayata geçen NBA 2K E-Ligi’ni yarattı. Bugüne kadar 7 milyon satan NBA 2K’nın bu lige adım attıktan sonra tarihin en yüksek satış rakamlarına ulaşması hedefleniyor.

DERBİLER ARTIK ESPOR’DA

ESpor dünyasındaki potansiyeli Türkiye’de gören ilk kulüp Beşiktaş oldu. Onların ardından sırasıyla Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri de bu dünyadaki yerlerini aldı. İlk derbi geçtiğimiz ay Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynandı ve 1-1 sona erdi.

ESPOR TAKIMLARI OLAN DEVLER

TÜRKİYE: BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE, GALATASARAY

İNGİLTERE: WEST HAM UNİTED, MANCHESTER CİTY

İSPANYA: VALENCİA

FRANSA: MONACO, LYON, NANTES, PSG

ALMANYA: SCHALKE 04, WOLFSBURG

İTALYA: SAMPDORİA

HOLLANDA: PSV, AJAX

PORTEKİZ: SPORTİNG LİZBON

BREZİLYA: SANTOS

RUSYA: DİNAMO MOSKOVA, FC UFA

*Futbol kulüplerinin yanı sıra basketbol, hokey ve muhtelif spor dallarında yer alan kulüplerin de ESpor içerisinde takımları bulunuyo

RAKAMLARLA ESPOR

-Yapılan araştırmalarda Fransa’da yaklaşık 4,5 milyon kişinin ESpor’la ilgilendiği ortaya çıktı. Ekim 2016 itibariyle ESpor programlarının 20 milyon saat izlendiği saptandı.

-Amerika’da ise bu rakam 800 milyon saati aşmış durumda. 231 milyon kişi naklen yayınları kesintisiz izledi.

-Son 10 ayda yaklaşık 100 milyon izleyici, 800 milyon saat bu yayınları takip etti.

-League of Legends finalini geçtiğimiz yıl 35 milyondan fazla kişi TV’den canlı olarak izledi. Bu Super Bowl finalinden sonra en çok izlenen programlardan biri oldu.

- ESpor’un dünyadaki Pazar büyüklüğü yaklaşık 1 milyar dolar seviyesinde.