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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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eSpor
08.07.2019 - 11:44, Son Güncelleme:

Zula’nın destansı yaz sezonu, özel turnuva ile taçlandı

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Zula’nın destansı yaz sezonu, özel turnuva ile taçlandı

Zula’nın, kısa sürede milyonlarca oyuncudan tam not alan destansı yaz sezonu, 6 Temmuz Cumartesi günü, Nonstop Zula Espor Merkezi’nde gerçekleştirilen “Zula Yaz Sezonu Özel Turnuvası” ile taçlandı.

Tüm zamanların en iyi serisi olarak konumlanan “Terminatör” serisi ve “Kız Kulesi Haritası”na özel, herkes tek modunda gerçekleşen Turnuva, büyük ilgi gördü. 250 oyuncunun katıldığı turnuvanın kazanını ise Ufuk Güneşi oldu.

Yüzde 100 yerli oyun Zula’nın büyük bir heyecanla beklenen yeni v1.25 sürümü, bir hafta gibi kısa bir sürede milyonlarca Zula oyuncusundan tam not almıştı. Zula, sıkı bir giriş yaptığı yaz sezonunu, yeni sezona özel turnuva ile taçlandırdı, destansı yaz sezonundaki iki önemli yenilik “Zula Yaz Sezonu Özel Turnuvası”nda Zula severlerle buluştu. Tüm zamanların en iyisi olarak tanımlanan “Terminatör Serisi”nin ve heyecanlı hikayesiyle oyuna eklenen “Kız Kulesi Haritası”nın tanıtıldığı Zula Yaz Sezonu Özel Turnuvası, 6 Temmuz Cumartesi günü Nonstop Zula Espor Merkezi’nde “herkes tek” modunda gerçekleşti. 

Oyuncuların yenilikleri bire bir deneyimlediğiZula Yaz Sezonu Özel Turnuvası büyük ilgi gördü, tüm bireysel oyunculara açık olan Turnuva’ya 250 oyuncu katıldı. Ufuk Güneşi ve Emirhan Kalkavan arasında geçen kıyasıyla rekabetin kazanını ise Ufuk Güneşi oldu. Emirhan Kalkavan’ın ikinci olduğu turnuvada, Yusuf Atılgan ise üçüncü geldiği turnuvada İlk 3’e girenler toplam 1.000.000 Zula altını ödül kazandı. 

Zula’nın destansı yaz sezonu hakkında…

Dünyada 25 milyonu aşkın oyuncusu bulunan yüzde yüz yerli oyun Zula’nın yaz sezonu, Terminatör Serisi ve gizemli hikayesiyle birlikte oyuna eklenen Kız Kulesi haritasıyla, tasarımı ve yaşattığı oyun deneyimi sayesinde adrenalini bir üst seviyeye taşıyor.

Zula’nın yeni serisi “Terminatör” gelecekten gelenler için tasarlandı

Zula, yeni sezonunun en büyük yeniliği Terminatör Serisi ile yaz sezonuna iddialı bir giriş yaptı.  Türkiye’nin en çok sevilen mücadele ve aksiyon oyunu Zula'nın “en iyileri” olarak da adlandırılan ve "Destansı Seri" adı verilen kategoride yer alan Terminatör Serisi, aynı kategoride son bir yılda yayınlanan ilk ürün. "Tüm Zamanların En İyisi" olarak nitelendirilen seri, bir hafta gibi kısa bir sürede, tasarımın yanı sıra oyun deneyimi anlamında da Zula oyuncularından tam not aldı. “Gelecekten Gelenler İçin Tasarlandı" sloganıyla oyun meraklılarıyla buluşan seri, Türk oyun sektörünün köşe taşlarından biri olmaya aday.

“Kız Kulesi Haritası” artık Zula’da...

Zula Yaz Sezonu’nun bir diğer yeniliği ise, heyecan dolu bir hikâye ile kurgulanarak yerli haritalara eklenen Kız Kulesi oldu. Trabzon Uzungöl, Üsküdar Sokakları, Gaziantep Mülteci Kampı gibi haritaları yoğun ilgi gören Zula, yerli haritalar konusundaki uzmanlığını İstanbul'un en önemli simgelerinden biri olan Kız Kulesi ile daha da ileriye taşıdı. Uzun bir geliştirme sürecinin ardından oyun severlerle buluşan harita, Kız Kulesi’nin mimari yapısından ilham alınarak tasarlandı. Büyük beğeni toplayan Kız Kulesi haritasının hikayesi, Kız Kulesi'nin altında gizli bir mahzen bulunduğunu haber alan Gladyo’nun tarihi eserleri ve gizli belgeleri ele geçirmesine engel olmak ve korumak isteyen Zula Timi’nin, Kız Kulesi’ne hareket etmesiyle başlıyor. Hikâyenin, Kız Kulesi’nin tarihiyle de uyumlu bir şekilde örülmesi oyuncuların çok daha gerçekçi bir oyun deneyimi yaşamalarına imkân sağlıyor.

 

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