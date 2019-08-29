Zula’dan heyecan dolu 30 Ağustos Zafer Bayramı Turnuvası
Türkiye’nin yüzde 100 yerli oyunu Zula, 30 Ağustos Zaferi’nin 97. yıl dönümünü, yüzlerce Zula severle birlikte kutladı. Nonstop Zula Espor Merkezi’nde gerçekleştirilen “Zula 30 Ağustos Zafer Bayramı Turnuvası”nın kazananı Aziz Poyraz Adıyaman oldu.
Türkiye’nin dünya çapında milyonlarca kişi tarafından oynanan ve takip edilen oyunu Zula, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yılını, yüzlerce Zula severin katıldığı özel bir turnuva ile kutladı. Zula 30 Ağustos Zafer Bayramı Bireysel Turnuvası için sabah saatlerinden itibaren Nonstop Zula Espor Merkezi’ne gelmeye başlayan oyuncular, rekabet dolu, adrenalini yüksek karşılaşmalarla Zula heyecanını sonuna kadar yaşadı.
Kazanan 1.000.000 Zula Altınının sahibi oldu
“En iyi silahlarla kendi zaferini yaz” söylemiyle gerçekleştirilen ve tüm katılımcıların Terminatör Serisi’nin +6'lı silahları ile turnuva deneyimi yaşadığı etkinlikte, 1.000.000 Zula Altını ödül için kıyasıya rekabet yaşandı.
Herkese açık olarak, ücretsiz düzenlenen turnuvanın galibine 1.000.000 Zula Altını ile Excalibur klavye ve mouse hediye edildi.
Sezonun başından beri Zula Süper Lig yayınlarının spikerliğini üstlenen Volkan “Nake” Akyol sunduğu turnuvada, çekişmeli final karşılaşmasının sonucu Aziz Poyraz Adıyaman birinci, İbrahim Ataş ikinci, Kerim Karataş üçüncü oldu. Turnuva için Nonstop Zula Espor Merkezi’ne gelerek turnuva heyecanını paylaşan herkese 3 adet Platin Deste hediye edildi.
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