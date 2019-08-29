Zula’dan heyecan dolu 30 Ağustos Zafer Bayramı Turnuvası

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri eSpor HaberleriZula’dan heyecan dolu 30 Ağustos Zafer Bayramı Turnuvası
GerieSpor Zula’dan heyecan dolu 30 Ağustos Zafer Bayramı Turnuvası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

eSpor
29.08.2019 - 14:45, Son Güncelleme:

Zula’dan heyecan dolu 30 Ağustos Zafer Bayramı Turnuvası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Zula’dan heyecan dolu 30 Ağustos Zafer Bayramı Turnuvası

Türkiye’nin yüzde 100 yerli oyunu Zula, 30 Ağustos Zaferi’nin 97. yıl dönümünü, yüzlerce Zula severle birlikte kutladı. Nonstop Zula Espor Merkezi’nde gerçekleştirilen “Zula 30 Ağustos Zafer Bayramı Turnuvası”nın kazananı Aziz Poyraz Adıyaman oldu.

Türkiye’nin dünya çapında milyonlarca kişi tarafından oynanan ve takip edilen oyunu Zula, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yılını, yüzlerce Zula severin katıldığı özel bir turnuva ile kutladı. Zula 30 Ağustos Zafer Bayramı Bireysel Turnuvası için sabah saatlerinden itibaren Nonstop Zula Espor Merkezi’ne gelmeye başlayan oyuncular, rekabet dolu, adrenalini yüksek karşılaşmalarla Zula heyecanını sonuna kadar yaşadı.

Kazanan 1.000.000 Zula Altınının sahibi oldu

“En iyi silahlarla kendi zaferini yaz” söylemiyle gerçekleştirilen ve tüm katılımcıların Terminatör Serisi’nin +6'lı silahları ile turnuva deneyimi yaşadığı etkinlikte, 1.000.000 Zula Altını ödül için kıyasıya rekabet yaşandı.

Herkese açık olarak, ücretsiz düzenlenen turnuvanın galibine 1.000.000 Zula Altını ile Excalibur klavye ve mouse hediye edildi.

Sezonun başından beri Zula Süper Lig yayınlarının spikerliğini üstlenen Volkan “Nake” Akyol sunduğu turnuvada, çekişmeli final karşılaşmasının sonucu  Aziz Poyraz Adıyaman birinci, İbrahim Ataş ikinci, Kerim Karataş üçüncü oldu.  Turnuva için Nonstop Zula Espor Merkezi’ne gelerek turnuva heyecanını paylaşan herkese 3 adet Platin Deste hediye edildi.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Antalyaspor Zeki Yıldırım ile yollarını ayırdı
Abdou Razack Traore hedefi belirledi
Galatasaray'ın 6. Kolombiyalı futbolcusu Falcao
Trabzonspor "üç büyükler"e geçit vermiyor