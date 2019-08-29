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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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eSpor
29.08.2019 - 14:45, Son Güncelleme:

Zula’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel turnuva

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Zula’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel turnuva

Türkiye’nin yüzde 100 yerli oyunu Zula, 30 Ağustos Zaferi’nin 97. yıl dönümünü, özel bir bireysel turnuva ile kutluyor. “Zula 30 Ağustos Zafer Bayramı Turnuvası”,  Cuma günü Nonstop Zula Espor Merkezi’nde gerçekleşecek.

Türkiye’nin dünya çapında milyonlarca kişi tarafından oynanan ve takip edilen oyunu Zula, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yılını özel bir turnuva ile kutluyor. 30 Ağustos Cuma günü Nonstop Zula Espor Merkezi’nde gerçekleşecek turnuva için kapı açılış saati 10.00 olarak belirlenirken,   kayıtlar 11.00-14.00 saatleri arasında yapılacak. Turnuvaya katılım 200 kişiyle sınırlı olacak.

“En iyi silahlarla kendi zaferini yaz”

Tüm katılımcıların Terminatör Serisi’nin +6'lı silahları ile turnuva deneyimi yaşayacağı etkinlikte, oyuncular Zafer Bayramı’nda “en iyi silahlarla kendi zaferlerini yazacaklar". 1.000.000 Zula Altını ödül havuzuna sahip olan turnuvada kazananlara ayrıca klavye ve mouse gibi oyun ekipmanları da hediye edilecek.

Sezonun başından beri Zula Süper Lig yayınlarının spikerliğini üstlenen Volkan “Nake” Akyol’un sunumuyla gerçekleşecek bu özel turnuvayı dileyen herkes ücretsiz olarak izleyebilecek. Nonstop Zula Espor Merkezi’ne gelerek turnuva heyecanını paylaşan herkese 3 adet Platin Deste hediye edilecek.

 

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