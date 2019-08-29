Zula’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel turnuva
Türkiye’nin yüzde 100 yerli oyunu Zula, 30 Ağustos Zaferi’nin 97. yıl dönümünü, özel bir bireysel turnuva ile kutluyor. “Zula 30 Ağustos Zafer Bayramı Turnuvası”, Cuma günü Nonstop Zula Espor Merkezi’nde gerçekleşecek.
Türkiye’nin dünya çapında milyonlarca kişi tarafından oynanan ve takip edilen oyunu Zula, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yılını özel bir turnuva ile kutluyor. 30 Ağustos Cuma günü Nonstop Zula Espor Merkezi’nde gerçekleşecek turnuva için kapı açılış saati 10.00 olarak belirlenirken, kayıtlar 11.00-14.00 saatleri arasında yapılacak. Turnuvaya katılım 200 kişiyle sınırlı olacak.
“En iyi silahlarla kendi zaferini yaz”
Tüm katılımcıların Terminatör Serisi’nin +6'lı silahları ile turnuva deneyimi yaşayacağı etkinlikte, oyuncular Zafer Bayramı’nda “en iyi silahlarla kendi zaferlerini yazacaklar". 1.000.000 Zula Altını ödül havuzuna sahip olan turnuvada kazananlara ayrıca klavye ve mouse gibi oyun ekipmanları da hediye edilecek.
Sezonun başından beri Zula Süper Lig yayınlarının spikerliğini üstlenen Volkan “Nake” Akyol’un sunumuyla gerçekleşecek bu özel turnuvayı dileyen herkes ücretsiz olarak izleyebilecek. Nonstop Zula Espor Merkezi’ne gelerek turnuva heyecanını paylaşan herkese 3 adet Platin Deste hediye edilecek.
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