Zula Süper Lig'de kıyasıya rekabet
Türkiye’de espora en çok yatırım yapan oyunlardan biri olan Zula tarafından gerçekleştirilen, toplam 800.000 TL ödüllü Zula Süper Lig’inin 2. Sezon online süreci tamamlandı. 19 Ekim’de başlayan Lig’de, son hafta birincilik bayrağını Galatasaray Espor taşıyor. Galatasaray Espor, 1907 Fenerbahçe derbisini 250 binin üzerinde kişi izledi. Toplamda ligin izlenme sayısı 2.5 milyonu geçti.
800.000 TL ödüllü Zula Süper Ligi'nin ikinci sezon online süreci tamamlandı. 1907 Fenerbahçe, Galatasaray Espor gibi önemli espor takımlarının da dahil olduğu Zula Süper Lig’de 1907 Fenerbahçe ve Galatasaray Espor takımları kıyasıya rekabet etti. 1907 Fenerbahçe’nin 3-0 mağlubiyeti ardından Zula Süper Lig’de bu sezon sonrasında ilk dörtte yer bulan takımlar, offline finallere katılma hakkı kazandı.
Toplamda 90 maç yapıldığı Zula Süper Lig’de son haftada, birinci Galatasaray Espor, ikinci Gamers of Future, üçüncü Oyun Hizmetleri, dördüncü 1907 Fenerbahçe oldu. Zula Süper Lig’in dört başarılı takımı 22 Aralık Cumartesi günü, Demirören İstiklal’de Nonstop Zula Espor Merkezi’nde gerçekleşecek offline finallerde şampiyonluk için yarışacaklar. 22 Aralık Cumartesi günü seyirciye kapalı olarak yapılacak yarışmalarda Galatasaray Espor ile 1907 Fenerbahçe ve Gamers of Future ile Oyun Hizmetleri karşılaşacak. Finalistler 23 Aralık Pazar günü seyirciye açık olarak Nonstop Zula Espor Merkezi’nde sınırlı sayıda biletle gerçekleşecek karşılaşmaları izleyebilecek ve şampiyonu kutlayacaklar.
Online turnuva sürecine bakıldığında takımlar arasından olan yüzyıllık rekabetin 1907 Fenerbahçe ve Galatasaray Espor kulüplerinde de devam edeceği görülüyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle