Zula Süper Lig’de heyecan başlıyor
Türkiye’de espora ve esporcuya en fazla yatırım yapan kurumlardan olan InGame Group tarafından yaratılan, yüzde yüz Türk yapımı Zula Oyun tarafından gerçekleştirilen, toplam 800.000 TL ödüllü Zula Süper Lig’inin 200.000 TL ödüllü 2. sezonu 19 Ekim Cuma günü başlıyor.
19 Ekim Cuma günü başlayacak Zula Süper Lig’inin 2. sezonu yine kıyasıya mücadeleye ev sahipliği yapacak. Dokuz hafta sürecek Lig’de toplam 90 maç gerçekleşecek. Maçlar Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri oynanacak. 16 Aralık'ta Lig aşamasının bitmesinin ardından, 22 Aralık Cumartesi - 23 Aralık Pazar günü oynanacak offline finaller, Demirören İstiklal’de açılacak Zula Espor Merkezi’nde yapılacak. Süper Lig maçları Zula Youtube, Facebook ve Twitch kanallarından canlı olarak espor severler tarafından takip edilebilecek.
Geçen sezon Rekabet Turnuvası’nda 512 takım arasından elenerek gelen Bursa Espor ve İstanbul Espor Kulübü Süper Lig'in 2. sezonunda yer alırken; Lig’teki takım sayısı sekizden ona çıkacak. Transfer döneminin kapanmasının ardından bu sezon takımları kadrolarında da değişiklik oldu. Toplamda 800.000 TL ödüllü Zula Süper Lig’inin 2. Sezonunun toplam ödül havuzu ise 200.000 TL olacak.
Zula Süper Lig’de geçen sezon
Zula Süper Lig’in birinci sezonu büyük bir heyecana sahne olmuştu. Yeşil sahada yıllardır süren Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti, 1907 Fenerbahçe ve Galatasaray Espor Kulüpleri arasında lig boyunca devam etti. Uzun süre birinci sırada yer alan 1907 Fenerbahçe son hafta birincilik bayrağını Galatasaray’a devrederken, Zula Süper Lig 1. Sezon Şampiyonu Galatasaray Espor olmuştu. Galatasaray Espor 1907 Fenerbahçe, Zula Süper Lig finalini ekranları başında 100 binin üzerinde kişi izlemiş, toplamda ligin izlenme sayısı üç milyonu geçmişti.
Zula’dan 2019 yılında 8 milyon TL’lik yatırım
Nisan 2018’de düzenlenen Zula World Cup ile dünyadaki tüm Zula espor takımlarının mücadelesi sonucu finale kalan takımları İstanbul’da buluşturan 100.000 $ nakit ödül dağıtan Zula espor yatırımlarını katlayarak büyütmeye devam ediyor. Son iki yılda espor ligi ile birlikte milyonlarca Türk lirasından oluşan ödül havuzuyla, espora yatırım yapan Zula, 2019 Nisan ayına kadar espora, İstanbul’un her iki yakasında açacağı espor merkezleri de dahil, 8 milyon TL’lik yatırım yapacak.
Gerçekleştirdiği dev organizasyonlar ve dijital espor yayıncılığı ile bünyesinde barınan takımları taraftarlarıyla buluşturan Zula Süper Lig’de yer alan takımlar, kendisine görünürlük sağlamak ve espora yatırım yapmak isteyen sponsorların da ilgisini çekiyor.
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