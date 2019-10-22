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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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eSpor
22.10.2019 - 13:42, Son Güncelleme:

Zula Süper Lig 4. sezon final heyecanı için geri sayım başladı

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Zula Süper Lig 4. sezon final heyecanı için geri sayım başladı

Zula Süper Lig’de 4. sezon finalleri için geri sayım başladı. Yenilenen yayın yüzüyle 27 Temmuz’da başlayan Zula Süper Lig’in 4. sezonu boyunca birbirinden güçlü ve profesyonel espor takımları kıyasıya rekabet etti.

Zula Süper Lig tarihinin en çekişmeli ve en heyecanlı sezonunun en iyileri buluşturacak final karşılaşmalarına, Nonstop Zula Espor Merkezi 26-27 Ekim tarihlerinde ev sahipliği yapacak.

Zula Süper Lig’in 4. sezon finali birbirinden başarılı 10 profesyonel takımın en iyilerini buluşturacak. Haftalar boyu süren zorlu mücadelenin ardından final karşılaşmasında biraya gelecek finalistler, Nonstop Zula Espor Merkezi'nde 200.000 TL ödül havuzu için buluşacaklar. 1907 Fenerbahçe, Beşiktaş, Bursa Espor ve Galatasaray'ın yer aldığı büyük finallerde Zula arenasının en iyi takımı belli olacak. Zula Süper Lig tarihinin en çekişmeli geçen lig aşamasının ardından, zorlu final karşılaşmalarında adrenalin zirve yapacak.

26 Ekim Cumartesi günü Play-out maçıyla başlayacak etkinlikte, Zula Süper Lig’e devam edecek ve veda edecek takımlar belli olacak. Saat 11:00’deki karşılaşma ICE Warriors, Godzilla Wanderlust arasında gerçekleşecek. Yarı finaller ise saat 13:00’de Beşiktaş, Bursa Espor, saat 15:00’de Galatasaray Espor, 1907 Fenerbahçe arasında gerçekleşecek. 27 Ekim Pazar günü üçüncülük için saat 11.30’da biraya gelecek takımların kazananları, final için saat 15.00’de karşı karşıya gelecek.

Lig aşamasının MVP, en iyi taarruz, keskin nişancı ve en iyi çıkış yapan oyuncu gibi “en”lerinin de belli olacağı sezon finali heyecanını Nonstop Zula Espor Merkezi’nde izlemek isteyenler biletlerini 15 TL karşılığında Biletinial.com üzerinden satın alabilecekler.

27 Temmuz Pazar günü, Nonstop Zula Espor Merkezi’nde gerçekleşecek Zula Süper Lig 4. sezon final programı ise şöyle:

10.00 Kapı Açılış

11.00 Ana Sahne Açılış

11.30 Zula Süper Lig 3.lük Karşılaşması

13.30 Sezonun En İyileri Ödül Töreni

14.00 Konser

15.00 Final Karşılaşması

16.30 Kupa Töreni

17.00 Kapanış

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