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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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eSpor
01.10.2018 - 13:33, Son Güncelleme:

Zula International Cup’ta şampiyon belli oldu

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Zula International Cup’ta şampiyon belli oldu

Türkiye’de espora en çok yatırım yapan oyunlardan biri olan Zula tarafından 28 – 29 Eylül’de Antalya’da gerçekleştirilen Zula İnternational Cup’ta dünyanın en iyi Zula takımları kıyasıya mücadele etti.

Zula International Cup’ın birincisi Galatasaray Espor, ikincisi 1907 Fenerbahçe, üçüncüsü ise Izako Boars oldu. Türkçe ve İngilizce iki dilde yayınlanan Zula International Cup'ın canlı yayınları Türkçe olarak sosyal medya hesaplarından da izlendi. Zula International Cup finalini ekranları başında anlık olarak 10 bin kişi takip etti. İki gün süren kupanın youtube’da izlenme sayısı 500 bini geçti. İlk günü seyirciye kapalı Zula International Cup’ın final gününü izlemek için The Marmara Oteli’ni 2000 Antalyalı espor sever ziyaret etti.

Dünyanın en iyi Zula takımlarını buluşturan Zula International Cup, 28 Eylül Cuma - 29 Eylül Cumartesi günlerinde Antalya The Marmara Otel’de gerçekleştirildi. Üç Türk, bir Polonya, bir Avrupa Birliği karması ve bir İran takımının yer aldığı Zula International Cup’ın Cuma günü gerçekleşen yarı finalinde Galatasaray Espor – Izako Boars'u 2-1, Fenerbahçe-Oyun Hizmetleri'ni 2-0 yenerek finale yükseldi.

Zula International Cup’ta şampiyon belli oldu

Bu dev organizasyonda yer alan takımlardan Galatasaray Espor, Zula Süper Lig Şampiyonu armasıyla mücadele ederken, Izako Boars ilk ve tek Zula Word Cup sahibi espor takımı olarak turnuvada yer aldı. Zula International Cup’ın birincisi Galatasaray Espor 35 bin Dolar, ikincisi 1907 Fenerbahçe 10 bin Dolar, üçüncüsü Izako Boars  5 bin Dolar para ödülünün sahibi oldu.

29 Eylül Cumartesi günü final heyecanını canlı olarak izleme fırsatı bulan espor severler, “limited edition” hediyelerin sahibi oldu. Bu büyük final etkinliğine, Türkiye’nin ilk ve tek espor temalı gençlik dizisi Tam Kafadan ekibi de katıldı. Dizinin müziğini yapan sanatçılar Xir Gökdeniz ile Heja’nın final öncesinde gerçekleştirdiği konser büyük beğeni kazandı. Espor izleyicilerine açık olan Zula International Cup offline finali de taraftarlar ve espor severler tarafından büyük ilgi gördü.

 

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