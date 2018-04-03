ZULA Dünya Kupası’na geri sayım başladı
Dünyada 100’den fazla ülkede, 11 dilde, 10 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan yüzde 100 Türk yapımı bilgisayar oyunu Zula’nın Dünya Kupası 6-7 Nisan’da İstanbul’da gerçekleşecek. Dünya Kupası’na Avrupa, Brezilya ve Türkiye’den en iyi Zula takımları katılacak.
InGame Group tarafından yaratılan, yüzde 100 Türk yapımı ilk ve tek MMOFPS oyunu Zula’nın Dünya Kupası’na geri sayım heyecanı başladı.
Dünyanın farklı bölgelerinden en iyi Zula e-spor takımlarının katılacağı Dünya Kupası, 6-7 Nisan’da İstanbul’da Barbaros Point Hotel’de gerçekleşecek. 7 Nisan Cumartesi gerçekleşecek finalde, Kupanın kapıları tüm e-sporseverlere açık olacak. E-sporseverler saat 11’de Barbaros Point Hotel’de başlayacak finali ücretsiz olarak izleyip, takip ettikleri takımları yakından görme imkanına sahip olacaklar. Ayrıca sadece büyük finale özel hediyelere sahip olabilecekler.
En iyilerin buluşacağı, e-spor şenliği niteliğinde gerçekleşecek Zula Dünya Kupası’nda toplam 100 bin Dolar nakit para ödülü dağıtılacak.
Dünyada gittikçe daha fazla izleyici tarafından takip edilen e-spor alanında büyük başarı gösteren Zula’nın Dünya Kupası’nın İstanbul’da yapılıyor olması Türkiye’nin tanıtımı açısından da büyük önem taşıyor. www.zulaoyun.com adresinden ücretsiz olarak indirilebiliyor.
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