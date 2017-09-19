Zorunlu dersle gelen şampiyonluk!

Slovenya, ‘basketbol bölgelerine’ ayrılmış durumda. Her bölge için ayrı federasyon var. Profesyonel oyuncu yetiştirenlere maddi destek veriliyor.

EuroBasket 2017, Türkiye’nin ev sahipliğinde sona ererken, akıllarda müthiş anılar ve yaşanmışlıklar bıraktı. Turnuva başında birçok kişinin beklemediği şekilde şampiyon, Slovenya oldu. Eski bir Yugoslavya ülkesi olan Slovenya’nın tarihinde ilk kez ulaştığı bu başarı tesadüf değil, emeğin eseri...

Dilerseniz, Dragic ve Doncic önderliğinde altına uzanan Slovenlerin yakın geçmişi ve bugününü mercek altına alalım...

TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLABİLECEK SİSTEM

Yugoslavya’nın dağılma sürecinde ilk ayrılan (25 Haziran 1991) Slovenya’ydı. Avrupa’ya kültürü ve yaşam tarzıyla en yakın Yugo ülkesi olan Slovenya’da da sporun temelleri, Josip Broz Tito tarafından atılmıştı.

Slovenya, Yugoslavya’dan ayrılınca eğitim müfredatını değiştirip fiziksel ve manevi eğitime ağırlık vermeye başladı. Çocuklar daha ilkokulda ‘zorunlu spor dersini’ keyifle alıyor. Ülke, ‘basketbol bölgelerine’ ayrıldı. Her bölge için ayrı ayrı federasyon ve oyuncu keşfetme ekipleri oluşturuldu.

YETİŞTİRME TEŞVİĞİ SÜREKLİLİK SAĞLIYOR

Slovenya’da profesyonel basketbolcu yetiştiren kulüplere oyuncunun oynadığı her sezon için maddi destek veriliyor. Oyuncu başka bir takıma transfer olsa da federasyonlar, desteği onu yetiştiren kulübe veriyor.

Milli takıma oyuncu yetiştiren kulüplere de bu konudaki devamlılığı sağlamaları için ekstra olarak maddi yardımlar yapılıyor.

Takımlar, gelişimini olumsuz etkilememek adına istedikleri bir basketbolcuyu 12 yaşından önce transfer edemiyorlar.