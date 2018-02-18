Zorlu mücadelenin galibi Nilüfer Belediyespor
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 21. hafta maçında Nilüfer Belediyespor, Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-2 yendi.
Hakemler: Burhan İlhan, Ali Bağde
Nilüfer Belediyespor: Birgül Güler, Carolina, Ceyda Aktaş, Buijs, Özgenur Yurtdagülen, Duygu Düzceler (Funda Bilgi, Elif Boran, Sinem Bayazıt, Merve Tanıl, Elif Onur Başaran)
Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Lazarevic, Sabriye Gönülkırmaz, Ceren Kestirengöz, Jana, Safranova, Arelya Karasoy (Simay Kurt, Buse Melis Kara, Melisa Memiş, Selmin Karahan)
Setler: 25-23, 25-21, 23-25, 14-25, 15-10
Süre: 125 dakika (29, 30, 29, 23, 14)
Maça iyi başlayan Nilüfer Belediyespor teknik molaya 12-11 önde girdi. Teknik mola sonrasında büyük çekişme yaşandı. Nilüfer Belediyespor, ortadan Carolina, kenarlardan Buijs ve Ceyda ile art arda sayılar bularak ilk seti 25-23 kazandı.
İkinci sete Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas daha iyi başladı. İstanbul ekibi, Jana ve Ceren Kestirengöz ile bulduğu sayılarla teknik molaya 12-6 önde girdi. Teknik mola sonrasında taraftarının da desteğini alan Nilüfer Belediyespor, seti 25-21 kazanarak durumu 2-0'a getirdi.
Üçüncü set dengeli başladı. Her iki ekip de karşılıklı sayılar bulurken Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas teknik molaya 12-10 üstün girdi. Oyunun devamında da üstünlüğünü koruyan İstanbul ekibi seti 25-23 kazandı.
Dördüncü sette Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas iyi oyununu sürdürdü. Nilüfer Belediyespor'un oyundan düşmesiyle birlikte İstanbul ekibi teknik molaya 12-8 üstün girdi. Teknik mola sonrasında da üstünlüğünü devam ettiren Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, seti 25-14 aldı ve mücadeleye 2-2 eşitlik geldi.
Tie-break seti karşılıklı sayılarla başladı. Nilüfer Belediyespor, taraftarının desteğini de alarak seti 15-10, maçı da 3-2 kazandı.
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