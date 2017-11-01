Zorlu karşılaşmanın galibi Banvit



Salon: Kara Ali Acar

Hakemler: Tomas Jasevicius (Litvanya), Aleksandar Mlojevic (Makedonya), Janusz Calik (Polonya)

Banvit: Thomas 23, Kulig 17, Tolga Geçim 3, Can Altıntığ 5, Vidmar 13, Rautins 3, Taylor 16, Caloiaro 5

Medi Bayreuth: Robinson 15, Bransford, Linhart 4, Doreth 2, Seiferth 6, Wachalski 2, Brooks 26, York 19

1. Periyot: 18-22

Devre: 38-38

3. Periyot: 57-56

Maça iyi başlayan Medi Bayreuth; Seiferth, York ve Robinson ile bulduğu sayılarla 3. dakikayı 7-1 önde geçti. Banvit'ten Vidmar'ın sayılarına Brooks ve Seiferth ile cevap veren konuk takım, 6. dakikada farkı 11 sayıya çıkardı: 3-14. Vidmar ve Kulig ile aradaki farkı kapatmaya çalışan Banvit karşısında hızlı hücumlarla skor üreten Medi Bayreuth, ilk çeyreği 22-18 önde tamamladı.

İkinci periyoda da iyi başlayan konuk ekip, Brooks ile 13. dakikayı 26-18 önde geçti. Çabuk toparlanan Banvit; Thomas, Taylor ve Vidmar'ın sayılarıyla aradaki farkı kapattı ve devre 38-38 eşitlikle sona erdi.

Üçüncü çeyrek, York ve Vidmar'ın karşılıklı sayılarıyla başladı. Banvit, Taylor'ın isabetiyle 26. dakikada 48-48 eşitliği yakaladı. Periyodun son dakikasında Thomas ile skor üreten Banvit, final çeyreğine 57-56 önde girdi.

Son periyotta Brooks ve York ile pota altını iyi kullanan Medi Bayreuth, 32. dakikada 60-57 öne geçti. Turuncu-yeşilliler; Can Altıntığ, Kulig ve Thomas ile bulduğu sayılarla skoru yeniden lehine çevirdi ve 35. dakikayı 71-65 önde tamamladı. Son dakikaya girilirken Taylor'ın serbest atışlardan kazandırdığı sayılarla farkı 13'e çıkaran (85-72) Banvit, müsabakadan 85-74 galip ayrıldı.

Banvit'te Thomas 23, Kulig 17 sayı atarken, konuk ekipte Brooks 26, York ise 19 sayı kaydetti.







