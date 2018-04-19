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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol "Zordayız gel kurtar, düşüyoruz gel çıkar"
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19.04.2018 - 13:05, Son Güncelleme:

"Zordayız gel kurtar, düşüyoruz gel çıkar"

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"Zordayız gel kurtar, düşüyoruz gel çıkar"

Eskişehirspor'un deneyimli teknik direktörü Yılmaz Vural, kalan 3 maçı da kazanıp, takımını Spor Toto 1. Lig'de tutmayı hedefliyor.

Teknik direktör Yücel İldiz'in görevinden ayrılmasının ardından Eskişehirspor ile anlaşan Vural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknik direktör Suphi Varol'un teklifi üzerine 1979 yılında İzmirspor'da yardımcı antrenörlüğe başladığını belirterek, yaklaşık 40 yıldır antrenörlük hayatının içinde olduğunu anlattı.

Vural, 1980'da ülkenin karışık durumunda uzaklaşıp Almanya'ya gitmek için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvurduğunu anımsatarak, "Elime bir çanta alıp, Almanya'ya gittim. 6 yıl orada kaldım. 1986 yılında Ergun Gürsoy, Malatyaspor'da Özkan Sümer'in yanında yardımcı hoca olmamı sağladı." diye konuştu.

"LİGDEN DÜŞMEYE ÇOK ADAY TAKIMI DA LİGDE TUTTUK"

Eskişehirspor'un antrenörlük yaşantısındaki 29'uncu farklı takımı olduğunu anlatan Yılmaz Vural, şunları kaydetti:
"Hiçbir aracı kullanmadan, başkanların telefonla arayıp ulaşarak teklif alan birkaç teknik adamdan birisiyim. 'Zordayız gel kurtar', 'Düşüyoruz gel çıkar', 'Çıkacağız bizi çıkarsana' diye arıyorlar. Bazılarında başarıyoruz, bazılarında olmuyor. Süper Lig'e 4 takım çıkardım. Adana Demirspor'a final oynattım. Mersin İdmanyurdu'nu finale getirdim, iki gün kala görevden ayrıldık. Ligden düşmeye çok aday takımı da ligde tuttuk. Türkiye şartlarında bunu yapmak kolay değil. Bu kadar sene bir meslekte iş bulup çalışmak çok büyük başarı olsa gerek. Hep hedefleri kovaladık. Türkiye'de nereye gitsem seviliyorum. Zeki Müren'in bir lafı vardı, 'Allah benim canımı sahnelerde alsın.' dedi ve orada öldü. Bize de sahalarda nasip olur inşallah. Çünkü işimizi seviyoruz."

İki üniversite bitirip, Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinde çalıştığını dile getiren Vural, "Bizim konumumuzda olan birinden faydalanmamak doğru değil. Çünkü insan hayatı belli bir süreye sahip. Bu birikimimize yazık olacak, toprakta gidecek bizimle. İnşallah Türkiye'de futbolu layık olan yere getirecek bir organizasyon yapılır. Çünkü bu ülkenin 18-20 milyon çocuğu var." diye konuştu.

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"LİGDE KALMAK İÇİN UMUDUMUZ ARTTI"

Yılmaz Vural, son durağının 23 yıl önce de çalıştırdığı Eskişehirspor olduğunu hatırlatarak, söz konusu dönemde play-off sürecinde geldiği takımı Süper Lig'e taşıdığını anımsattı.

Konya'daki final maçının ardından Eskişehir'e geldiklerinde kutlamaların yapıldığı meydanda 200-300 bin kişinin olduğuna değinen Vural, şunları söyledi:
"Eskişehirspor'un zor döneminde yeniden takımın başına geldim. Profesyonel bir hocanın görevi kabul etmemesi gereken bir dönemde geldim. İyi ki gelmişim. Hiçbir pişmanlığım yok. Kulüp yöneticisinden personeline, taraftarından futbolcusuna kadar herkes yardımcı olmaya çalışıyor. Eskişehirspor Türk futbolunun çınarlarından biri. Gönül ister ki Eskişehirspor gelecek yıl Süper Lig'e geri dönsün. Ligde son 3 maçımız kaldı. Her haftaya maç maç bakıyoruz. Her maç bir rakibe karşı oynuyorsunuz. Onları alt edip, 3 puan alırsanız ligde kalacaksınız. Ligde kalmak için umudumuz arttı. Şu anda rakiplerden bir adım öndeyiz."

Türkiye futbol liginin Şenol Güneş'ten sonra en fazla resmi maça çıkmış antrenörü olduğunu vurgulayan Vural, sahanın içini, dışını çok iyi bildiğini ifade etti.

 

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