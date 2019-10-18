Zoran Simovic: "Galatasaray taraftarıyla..."
Galatasaray Futbol Takımı'nın Karadağlı eski kalecisi Zoran Simovic, sarı-kırmızılı taraftarlarla bir araya geldi.
Sarı-kırmızılı takımda 1984-1990 yıllarında kalecilik yapan Simovic'in Galatasaray günleri ve hayatının anlatıldığı "Benim Hikayem" isimli kitap için imza günü düzenlendi.
İstiklal Caddesi'ndeki GS Store'da gerçekleştirilen organizasyonda Simovic, taraftarlar için kitabını ve sarı-kırmızılı kulübün lisanslı ürünlerini imzaladı. Karadağlı eski kaleci, sarı-kırmızılı futbolseverlerle fotoğraf da çektirdi.
Simovic yaptığı açıklamada, Galatasaray taraftarlarıyla böyle bir ortamda buluştuğu için son derece heyecanlı ve mutlu olduğunu dile getirdi.
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