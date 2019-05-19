Zonguldaklı gençler gol yemeden şampiyon oldu
Zonguldak’ta U-16 Ligi’nde mücadele eden Sarayspor, 12 maçta 54 gol atıp hiç gol yemeyerek şampiyon oldu. Sarayspor, Türkiye Şampiyonası’nda Zonguldak’ı temsil edecek.
6 takımın yer aldığı U-16 Ligi A Grubu’nda mücadele eden Sarayspor, play-off maçında Ereğli Belediyespor’u 6-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.U-16 Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazanan Sarayspor, 12 maçta 54 gol atıp, kalesinde hiç gol görmeyerek büyük bir başarıya imza attı.
TÖRENLE KUPALARINI ALDILAR
Maç sonundan düzenlenen törenle kupalarını Zonguldak Futbol İl Temsilcisi Metin Malkoç'un elinden alan futbolcular, büyük sevinç yaşadı. Sarayspor Teknik Direktörü Turan Altıntaş, 10 yıl önce kurulan kulüplerinin U-15,16,17 gibi birçok farklı kategoride 26’ncı kupasını kazandığını söyledi. Oyuncuların kutladığını ifade eden Altıntaş, "Sarayspor yaklaşık 10 yıldır çeşitli kategorilerde yaş gruplarına futbolcu yetiştiriyor ve birçok farklı ile sporcu kazandırdı. Türkiye’de bir marka olduk. Geçen yıl Türkiye 2’ncisi olduk. Türkiye derecelerimiz var. Zonguldak’ta alt yapılarda öndeyiz. Hiçbir transfer yapmadan kendi yetiştirdiğimiz sporcularla bu başarıları yakalıyoruz" dedi.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle