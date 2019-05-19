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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
19.05.2019 - 15:48, Son Güncelleme:

Zonguldaklı gençler gol yemeden şampiyon oldu

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Zonguldaklı gençler gol yemeden şampiyon oldu

Zonguldak’ta U-16 Ligi’nde mücadele eden Sarayspor, 12 maçta 54 gol atıp hiç gol yemeyerek şampiyon oldu. Sarayspor, Türkiye Şampiyonası’nda Zonguldak’ı temsil edecek.

6 takımın yer aldığı U-16 Ligi A Grubu’nda mücadele eden Sarayspor, play-off maçında Ereğli Belediyespor’u 6-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.U-16 Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazanan Sarayspor, 12 maçta 54 gol atıp, kalesinde hiç gol görmeyerek büyük bir başarıya imza attı.

TÖRENLE KUPALARINI ALDILAR

Maç sonundan düzenlenen törenle kupalarını Zonguldak Futbol İl Temsilcisi Metin Malkoç'un elinden alan futbolcular, büyük sevinç yaşadı. Sarayspor Teknik Direktörü Turan Altıntaş, 10 yıl önce kurulan kulüplerinin U-15,16,17 gibi birçok farklı kategoride 26’ncı kupasını kazandığını söyledi. Oyuncuların kutladığını ifade eden Altıntaş, "Sarayspor yaklaşık 10 yıldır çeşitli kategorilerde yaş gruplarına futbolcu yetiştiriyor ve birçok farklı ile sporcu kazandırdı. Türkiye’de bir marka olduk. Geçen yıl Türkiye 2’ncisi olduk. Türkiye derecelerimiz var. Zonguldak’ta alt yapılarda öndeyiz. Hiçbir transfer yapmadan kendi yetiştirdiğimiz sporcularla bu başarıları yakalıyoruz" dedi.

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Zonguldaklı gençler gol yemeden şampiyon oldu

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