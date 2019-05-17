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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
17.05.2019 - 15:40, Son Güncelleme:

Zonguldak Kömürspor gözünü yükseğe dikti

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Zonguldak Kömürspor gözünü yükseğe dikti

 Zonguldak Kömürspor'da teknik direktör Cahit Terzi'den boşalan hocalık koltuğu için arayışlar başladı. 

Kırmızı-lacivertli yönetimin Terzi'den boşalan koltuğa, Zonguldak Kömürspor yönetimi bir dönem İnegölspor'u çalıştıran ve boşta olan 47 yaşındaki Zonguldaklı teknik adam Ergün Penbe, en son İstikbal Mobilya Kayserispor'u çalıştıran ve boşta olan 51 yaşındaki Zonguldaklı teknik adam Ertuğrul Sağlam ve TFF 1.Lig takımı Adana Demirspor'u çalıştıran ve boşta olan 66 yaşındaki teknik adam Yılmaz Vural'ı gündemine aldığı iddia edildi.

TFF 2. Lig'de sezonu 42 puanla 11'inci sırada tamamlayan Zonguldak Kömürspor'da sezonun sona ermesinin ardından teknik direktör Cahit Terzi takımdan ayrıldığını açıkladı. Kırmızı Lacivertli yönetim teknik direktör Cahit Terzinin takımdan ayrılmasının ardından önceliklerinin dışarıdan bir hoca olacağını açıkladı.

Öte yandan geçtiğimiz sezon başında Kırmızı-lacivertli yönetim tecrübeli antrenör Yılmaz Vural ve Ergün Penbe'ye teklif götürmüş, şartlar oluşmadığı için transferden vazgeçilmişti. 51 yaşındaki tecrübeli teknik adamn Ertuğrul Sağlam sezon başından sonuna kadar fırsat buldukça memleketi Zonguldak'a gelerek Zonguldak Kömürspor iç saha maçlarını takip ediyordu. 

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Zonguldak Kömürspor gözünü yükseğe dikti

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