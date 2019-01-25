Zola: Moses'a Fenerbahçe için izin verdik
Chelsea yardımcı antrenörü Gianfranco Zola, kulübün Victor Moses'a Fenerbahçe ile görüşmesi için izin verdiğini açıkladı.
Fenerbahçe'nin transferi için kulübü Chelsea ve kendisiyle anlaşmaya vardığı Victor Moses, son görüşmeler için İstanbul'a geldi.
Bu görüşmeye antrenörden izin çıktı. Yardımcı hoca Gianfranco Zola Moses'a Fenerbahçe ile görüşmesi için izin verdiğini açıkladı.
Anlaşmanın 1.5 yıllık olması bekleniyor.
Moses önceki gece İstanbul'a gelmişti...
Yorumları Göster
Yorumları Gizle