Zlatko Tripic, Göztepe'nin ilk Norveçli futbolcusu oldu

Süper Lig'de 28. sezonunu geçiren Göztepe'de 2019-2020'nin devre arasına kadar 42 yabancı oyuncu forma giydi. Zlatko Tripic, İzmir temsilcisinde 43. yabancı isim olarak mücadele edecek.

Süper Lig'de ilk yabancı oyuncu olarak 1969-1970'de Danimarkalı John Nielsen'in oynadığı Göztepe'de halen kadroda bulunan Portekizli futbolcular Andre Castro ile kaleci Beto, 79'ar kezle en fazla forma giyen yabancı isimler oldu.

Güney Afrikalı Helman Nkosiyetha Mkalele'nin 53 maça çıktığı İzmir temsilcisinde Brezilyalı Wallace Reis 50, Gabonlu Andre Poko 49, Brezilya'dan Titi ise 48 müsabakada görev aldı.



- 28 ülkeden futbolcu



Süper Lig'de 27 ülkeden futbolcunun forma şansı bulduğu Göztepe'de Tripic'in transferiyle Norveç, 28. ülke oldu.

Brezilyalı 5, Fransız 4 futbolcunun mücadele ettiği sarı-kırmızılı ekipte Gana'dan 3, Arjantin, Cezayir, Fas, Güney Afrika, Portekiz ve Senegal'den 2, Arnavutluk, Büyük Britanya, Çekya, Danimarka, Fildişi Sahili, Gabon, Gambiya, İtalya, Demokratik Kongo, Kosta Rika, Macaristan, Kuzey Makedonya, Paraguay, Polonya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya ve Yugoslavya'dan ise birer futbolcu forma giydi.



- En golcüsü Adis Jahovic



Göztepe'nin tekrar Süper Lig'e döndüğü 2017-2018 sezonunun ilk devresinde 14 gol atan Adis Jahovic, sarı-kırmızılı ekipte yabancı oyuncular içinde en golcü isim konumunda bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekipte forma giyen oyunculardan Andre Castro, Cameron Jerome, Demba Ba ve Nabil Ghilas'ın yedişer, Helman Nkosiyetha Mkalele'nin 4, Axel Ngando ve John Nielsen'in üçer, Andre Poko, Oscar Scarione, Peter Kabat, Stefano Napoleoni, Wallace Reis ve Yoan Gouffran'ın ikişer, Celso Borges, Kadu, Ludek Zdrahal, Miroslaw Barcik, Pollen Dumisani Ndhlanya, Rachid Djebaili ve Rajko Rotman'ın birer golü var.



- Göztepe'nin yabancı futbolcuları



Göztepe formasıyla Süper Lig'de mücadele etmiş yabancı oyuncular ve çıktıkları maç sayıları şöyle:

Futbolcu Uyruğu Maç

Andre Castro Portekiz 79

Beto Portekiz 79

Helman Nkosiyetha Mkalele Güney Afrika 53

Wallace Reis Silva Brezilya 50

Andre Poko Gabon 49

Titi Brezilya 48

Yoan Gouffran Fransa 46

Lamine Gassama Senegal 44

Cameron Jerome Büyük Britanya 40

Celso Borges Kosta Rika 38

Radoslaw Majdan Polonya 31

Axel Ngando Fransa 30

Nabil Ghilas Cezayir 29

Adama Traore Fildişi Sahili 27

Kadu Brezilya 27

Rajko Rotman Slovenya 27

Leo Schwechlen Fransa 26

Emilio Ariel Aldamajara Paraguay 25

Milos Kosanovic Sırbistan 22

John Nielsen Danimarka 19

Richard Kingson (Faruk Gürsoy) Gana 19

Adis Jahovic K.Makedonya 18

Oscar Scarione Arjantin 17

Rachid Djebaili Cezayir 16

Demba Ba Senegal 13

Marcio Mossoro Brezilya 12

Peter Kabat Macaristan 12

Stefano Napoleoni İtalya 12

Kamal Ouejdide Fas 10

Miroslaw Barcik Slovakya 10

Lumor Agbenyenu Gana 9

Mathieu Peybernes Fransa 9

Reda Ereyahi Fas 9

Ludek Zdrahal Çekya 8

Eber Dario Fernandez Arjantin 7

Mirza Music Yugoslavya 7

Sokol Cikalleshi Arnavutluk 7

Pollen Dumisani Ndhlanya Güney Afrika 4

Rogerio de Mello Brezilya 4

Joseph Amoah Gana 3

Ndayi Kalenga D.Kongo 3

Bubacarr Sanneh Gambiya 2



Muhabir : Ali KorkmazYayınlayan : Çetin Arslancan

11:12 16/01/20

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