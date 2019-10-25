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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
25.10.2019 - 10:07, Son Güncelleme:

Zlatan'ın yeni takımı! Başkan açıkladı...

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Zlatan'ın yeni takımı! Başkan açıkladı...

Sezon sonunda Los Angeles La Galaxy ile sözleşmesi sona erecek olan Zlatan Ibrahimovic'in ismi Napoli ile anılıyor. Kulüp başkanı Aurelio De Laurentiis, yıldız oyuncuyu takımında görmek istediğini açıkladı.

Spor Arena Dış Haber | İtalya Serie A ekiplerinden Napoli’nin başkanı Aurelio De Laurentiis, geçtiğimiz günlerde İtalyan temsilcisinde oynamaya sıcak baktığını açıklayan Zlatan Ibrahimovic’in transferine onay verdi.

Sky Sport’a konuşan De Laurentiis, İsveçli oyuncuyla yakın arkadaş olduğunun altını çizerek söz konusu transferin gerçekleşmesini çok istediğini belirtti. De Laurentiis, “Zlatan ile yakın arkadaşız ve kendisiyle Los Angeles'ta otelde karşılaştım. Böyle bir dünya yıldızının benim takımımda forma giymesini elbette çok isterim. Transferin gerçekleşmesi ona bağlı” ifadelerini kullandı.

38 yaşındaki yıldız oyuncu, La Gazzetta dello Sport’a verdiği demeçte sezon sonunda sözleşmesinin sona erdiğini söylemiş ve Napoli’de forma giymenin güzel bir deneyim olacağını ifade etmişti.

Zlatan Ibrahimovic, 2019 yılında MLS’de forma giydiği 30 maça 30 gol sığdırmayı başardı.

 

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