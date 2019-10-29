Zlatan'dan heyecanlandıran paylaşım: İspanya'ya dönüyorum
Los Angeles La Galaxy'ye veda eden Zlatan Ibrahimovic, yeni durağı hakkında ipucu verdi. Yıldız oyuncu, yayınladığı videoda, 'Merhaba İspanya. Geri dönüyorum." dedi.
Spor Arena Dış Haberler | MLS ekibi Los Angeles La Galaxy ile sözleşmesi yıl sonunda sona erecek olan Zlatan Ibrahimovic, futbolseverleri heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.
Napoli'ye transfer olacağı söylentileri bulunan İsveçli yıldız, Instagram hesabından bir video yayınladı. Yıldız oyuncu, söz konusu videoda, "Merhaba İspanya, geri dönüyorum." ifadelerini kullandı.
38 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic'in bu sözleri, kariyerine La Liga'da devam edeceği yönünde yorumlandı.
Zlatan Ibrahimovic, 2019 yılında MLS’de forma giydiği 30 maça 30 gol sığdırmayı başardı.
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